Apple bouwt kaartendienst Maps helemaal opnieuw

Apple wil alle data die het voor de kaartendienst nodig heeft zelf in handen hebben, zegt Apple-topman Eddy Cue tegen techwebsite TechCrunch. Bij het uitbrengen van de kaartendienst maakte Apple eerst gebruik van informatie van onder meer TomTom en de openbare kaarten van OpenStreetMap.

Het bedrijf maakt voor zijn nieuwe kaartendienst onder meer gebruik van data die verzameld is door zijn eigen rondrijdende auto's met sensoren. Ook verzamelt het bedrijf geanonimiseerde data van Apple Maps-gebruikers. De vernieuwde kaarten moeten veel sneller geüpdatet worden dan nu het geval is. "Zodra een nieuwe weg opent, kunnen we dat onmiddellijk zien en de map snel aanpassen", zegt Cue tegen TechCrunch.

De vernieuwde kaarten komen later dit jaar naar het noordelijke gedeelte van de staat Californië en worden het komende jaar uitgerold in de rest van de Verenigde Staten. Wanneer Apple de vernieuwde kaarten buiten de Verenigde Staten beschikbaar maakt, is niet bekend.