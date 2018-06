NPO Start-app voor Apple TV uitgebracht

NPO Start was al beschikbaar als app voor Android en iOS. Met die apps konden gebruikers al beelden naar hun televisie streamen via Chomecast of AirPlay.

De nieuwe Apple TV-app biedt NPO op de Apple TV zonder tussenkomst van een telefoon. Met de app kunnen gebruikers zowel programma's terugkijken, als live de drie televisiezenders van de NPO bekijken.

Betalende NPO Start-gebruikers kunnen programma's in hd terugkijken en sommige uitzendingen bekijken voordat ze op tv worden uitgezonden. Een NPO Start Plus-abonnement kost 2,95 euro per maand. De drie tv-zenders zijn niet in hd-resolutie, ook niet voor betalende gebruikers.

Wie inlogt met zijn NPO Start-account, kan op de Apple TV verder kijken waar zij op hun telefoon of tablet of in de browser gebleven zijn, en andersom. NPO Start is gratis beschikbaar in de App Store op de Apple TV 4 en 4K.

Een woordvoerder van de NPO laat aan NU.nl weten dat er ook wordt gewerkt aan een NPO Start-app voor Android TV. Het is nog niet bekend wanneer die app beschikbaar komt.