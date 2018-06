'Instagram is ruim 94 miljard euro waard'

Die waarde is berekend door analisten van Bloomberg. In 2017 was iets minder dan 11 procent van de omzet van Facebook toe te schrijven aan dochteronderneming Instagram. Dit jaar wordt 16 procent verwacht.

Instagram meldde eerder deze maand dat de grens van een miljard actieve gebruikers per maand was gepasseerd. Naar verwachting wordt de mijlpaal van twee miljard gebruikers binnen vijf jaar bereikt. Facebook is dat aantal al voorbij, maar dat netwerk groeit minder snel dan Instagram.

Een week geleden kondigde Instagram IGTV aan, een app waarmee videomakers langere filmpjes kunnen uploaden dan voorheen. Deze video's komen boven de verhalenfunctie in de reguliere app van Instagram te staan.