Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

IGTV

De nieuwe videodienst van Instagram heet IGTV en bestaat zowel binnen de Instagram-apps als in een eigen app. IGTV werkt in beide apps eigenlijk precies hetzelfde, het enige verschil is dat je in Instagram nog een extra knopje moet indrukken om bij IGTV te komen. Ook is IGTV als losse app te gebruiken door mensen die geen Instagram-account hebben, want je logt in via Facebook.

IGTV combineert een paar kenmerken van bestaande manieren van video's consumeren tot een totaal nieuwe dienst. Net als bij Stories zijn video's verticaal, maar ze kunnen een stuk langer zijn: tot wel zestig minuten. Daarmee is IGTV aantrekkelijk voor YouTubers, en Instagram heeft een boel bekende YouTubers gevraagd om ook video's voor IGTV te maken.

Nog een overeenkomst tussen IGTV en Stories is het snelle schakelen tussen video's. Wil je wat anders zien, dan veeg je gewoon door naar de volgende video. Met een veeg omhoog krijg je een lijst met verschillende categorieën voor doelgerichter schakelen. Het vegen in de app voelt haast als ouderwets zappen op tv. Video's die je maar voor een deel hebt bekeken, komen onder het kopje 'Verder kijken' in de app te staan, ook erg prettig.

Nog een groot verschil met Instagram Stories is dat je met IGTV zelf geen video's kan maken. De filmpjes die je naar je kanaal wil uploaden, moeten al af zijn. Daarmee wil Instagram de gebruikers motiveren om een ander soort video's te delen dan zij in hun Stories zetten, filmpjes waar meer moeite in zit. IGTV belooft een boeiend experiment in nieuwe media te worden, en heeft in ieder geval de wereld van de YouTubers flink opgeschrikt.

Download IGTV voor Android of voor iOS (gratis)

Google Podcasts

Google heeft nu ook eindelijk een eigen podcast-app voor Android. Zoals we van Google gewend zijn, integreert deze Podcasts-app goed met andere Google-diensten. Zo kun je podcasts via de zoekresultaten van Google beluisteren, en je abonneren. Via Google Assistant kan je ook naar podcasts zoeken.

Daarnaast kun je in de app aan een podcast beginnen en deze naadloos verder luisteren via Google Home. Google Assistant komt later dit jaar in het Nederlands beschikbaar, en ook de Google Home-speakers komen dan hier op de markt.

Google Podcasts wordt de komende maanden uitgebreid met kunstmatige intelligentie, ook al zoals we van Google gewend zijn. De app gaat het luistergedrag analyseren en podcasts op maat aanraden. Ook komt er ondersteuning voor automatische ondertiteling voor podcasts, bijvoorbeeld voor slechthorende gebruikers. Op termijn moet het zelfs mogelijk zijn om ondertiteling vanuit andere talen in te schakelen, zodat je podcasts kan luisteren in talen die je niet spreekt.

Google verwacht dat zijn eigen app veel kan betekenen voor het medium van de podcast. Android had in tegenstelling tot iOS vooralsnog geen eigen, standaard podcast-app. Nu die er wel is, denkt Google dat veel makers van podcasts hun aantal luisteraars weleens zouden kunnen zien verdubbelen.

Download Google Podcasts voor Android (gratis)

Polarsteps

Polarsteps voor iOS is vernieuwd en maakt het bijhouden van je vakantiereizen nog makkelijker. Deze Nederlandse reis-app is sinds deze week ook voor het eerst in het Nederlands te gebruiken. Polarsteps maakt een automatisch overzicht van je vakantiereis. Zonder zelf iets te hoeven doen, maakt Polarsteps een fraaie kaart van alle plekken waar je tijdens je reis bent geweest.

Voor dat bijhouden van je route, heeft Polarsteps alleen gps nodig, geen internet. Handig voor reizen buiten Europa, waar roaming peperduur is. Als je weer verbinding met internet hebt, wordt de verzamelde locatiedata automatisch aan je profiel toegevoegd. Die data laten overigens niet per meter nauwkeurig zien waar je bent geweest, maar tonen een globale route die je hebt afgelegd.

Dat overzicht kun je aanvullen met eigen foto's, zodat een totaaloverzicht ontstaat. Dat overzicht kan je makkelijk delen via een persoonlijke url die je naar vrienden of familie stuurt. Kijkers hoeven geen account bij Polarsteps te hebben.

Dat maakt de app een fijne manier om het thuisfront op de hoogte te houden bij een langere reis, zonder daar actief mee bezig te zijn. Je kan ook reizen van andere gebruikers bekijken om inspiratie op te doen, en na je reis kun je ook een gedrukt album laten maken met foto's en je persoonlijke reiskaart.

Download Polarsteps voor Android of voor iOS (gratis)