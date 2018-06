Google brengt eigen podcast-app uit voor Android

Google Podcasts is gratis beschikbaar in de Play Store op Android. De app is er niet voor iOS en het is onduidelijk of die er komt.

De Podcasts-app voorziet gebruikers van aanbevelingen op basis van hun luistergedrag. Naarmate gebruikers meer luisteren en zich op podcasts abonneren, zouden die tips persoonlijker worden.

Daarnaast werkt de app ook met andere Google-producten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op hun telefoon een podcast luisteren en thuis verdergaan op de Home-speaker.

Ondertitels

Google experimenteert met automatische ondertiteling voor apps. Daarbij schrijft de app gesproken teksten uit. Zo kunnen gebruikers meelezen als ze in een drukke omgeving zijn of niet goed horen.

In de app zijn ook verschillende luistermogelijkheden, zoals het sneller afspelen van podcasts of het wegfilteren van stiltes. In andere podcast-apps zijn zulke functies al langer beschikbaar.