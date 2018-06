Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Lucky13

In deze lijst hebben we de Amerikaanse quizapp eerder behandeld. De live uitgezonden quiz waarin deelnemers echt geld kunnen winnen, heeft nu een Nederlandse concurrent gekregen. Lucky13 werkt grotendeels op dezelfde manier. Op weekdagen wordt de quiz om 19.00 uur live uitgezonden, zowel in de app voor Android en iOS, als op tv bij SBS6.

In de apps kan iedereen gratis meespelen. Presentator Rob Janssen praat steeds dertien vragen aan elkaar, elk met twee antwoorden. Daarmee is de app iets simpeler dan HQ, die vragen met drie keuzes biedt. Ook zijn de vragen simpeler, al zit Lucky 13 nog in zijn eerste week en kan er nog veel veranderen.

Deelnemers die alle dertien vragen goed beantwoorden, verdelen het prijzengeld. Dat ligt tot nu toe op 1.000 of 2.000 euro per ronde. In de eerste week bleven van de tienduizenden deelnemers steeds zo'n duizend tot tweeduizend winnaars over, waardoor het prijzengeld steeds rond 1 euro lag.

Lucky13 speelt de twee spelrondes vlak na elkaar, onderbroken door een reclameblok waarin presentator Janssen entertainment biedt en een bonusvraag stelt. Die bonusvraag draait tot nu toe om het bekijken van een reclamevideo. Een goed antwoord levert een klavertje vier op, dat inwisselbaar is voor één fout antwoord. Wie het klavertje na alle dertien vragen nog heeft, verdubbelt zijn prijzengeld. Lucky13 maakt een leuke start in zijn eerste week, al zouden de vragen wel iets pittiger mogen.

Download Lucky13 voor Android of voor iOS (gratis)

ARK: Survival Evolved

ARK is een van de populairste games in zijn genre op de pc en spelcomputers. Dat genre is de survivalgame, waarin je als speler moet overleven in een vijandige wereld met weinig middelen. In ARK is dat een grote wereld vol met dinosauriërs. Als mens ben je zowel prooi als jager.

Je moet met beschikbare materialen een basis bouwen en kunt die steeds verder uitbouwen. Ook kan je wapens en voorwerpen maken, waarmee je op dino's kan jagen, of ze kunt temmen. De game kent een groot aantal dino's, variërend van realistisch en bekend tot totaal overdreven en uit de kluiten gewassen.

Net als in bijvoorbeeld de Jurassic Park-films lopen dino's uit allerlei tijdperken samen in één groot gebied. Dat is leuk, want zo zijn er des te meer lopende en vliegende dino's die je kunt temmen. ARK is gratis te spelen, zowel in singleplayermodus als in een multiplayerwereld die je met meerdere spelers deelt. Dan kun je ook samen op jacht, of elkaar juist aanvallen.

ARK: Survival Evolved is een freemiumgame en dus voor de betalende gebruiker sneller te spelen. Voor echt geld is amber te koop, een valuta waar je in het spel voorwerpen mee kunt kopen. Helemaal oneerlijk is dat gelukkig niet; amber is ook te verdienen door heel grote dino's te verslaan of door reclamefilmpjes te bekijken.

Download ARK: Survival Evolved voor Android of voor iOS (gratis)

Reminder

Reminder is de meest effectieve en toch eenvoudigste herinneringenapp die we tot nu toe zijn tegengekomen. De app ziet eruit alsof hij door Apple gemaakt zou kunnen zijn en is een soort mix tussen de standaard Herinneringen-app en de Thuis-app van iOS.

Alle herinneringen in Reminder worden als blokjes weergegeven. Dat werkt aardig en biedt een overzicht dat volle lijstjes soms niet bieden. Dankzij de felle kleuren is goed te zien welke taken je nog niet hebt afgevinkt, al heeft de app ook een prettige donkere modus voor 's nachts.

Het toevoegen van meerdere herinneringen achter elkaar gaat snel, gewoon door na elke taak op enter te drukken. Elke herinnering krijgt dan een apart blokje, dat je ook met een datum kunt aanvullen. Ook ondersteunt de app herinneringen op basis van locatie. Bovendien werkt Reminder goed samen met de standaard Herinneringen-app van iOS. De inhoud van beide apps wordt gesynchroniseerd. Met een apart 'For You'-knopje in de onderbalk, schakel je snel tussen alle taken en alleen herinneringen op je persoonlijke lijst.

Download Reminder voor iOS (2,29 euro)