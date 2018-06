Google maakt Translate met AI offline beschikbaar

Gebruikers kunnen 59 taalpakketten downloaden, schrijft Google op zijn website. Daaronder zijn bijvoorbeeld Engels, Chinees, Frans en Spaans.

De offline vertalingen worden de komende dagen uitgerold voor mobiele apparaten. Per taal is een downloadpakket van ongeveer 35 tot 45 MB per stuk beschikbaar. Offline vertalingen zijn bijvoorbeeld handig voor mensen die op reis gaan en een kleine databundel hebben.

Voorheen was het Google Translate-woordenboek al te downloaden. Die vertalingen waren echter een stuk letterlijker, omdat kunstmatige intelligentie daarbij niet werd ingezet. Nuances in de taal werden daardoor niet altijd begrepen en correct vertaald.

De nieuwe offlinefunctie wordt op de telefoon met kunstmatige intelligentie uitgevoerd. De vertalingen worden per zin in plaats van per woord vertaald, waardoor de context beter begrepen wordt, stelt Google.