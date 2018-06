Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Notion

Deze krachtige maar simpel te gebruiken notitie-app is er sinds deze week ook voor Android. Notion begon als veelzijdige notitie-app voor bedrijven, maar inmiddels is er voor enkele gebruikers ook een abonnement. De app is een alternatief voor diensten als Evernote. Notion is ook beschikbaar in de browser, en er zijn apps voor zowel mobiel als desktop.

Ook Notion is gemaakt als één allesomvattende app, voor alles van notities en boodschappenlijstjes tot grote documenten met gelinkte hoofdstukken en kalenderondersteuning. Ondanks die grote mogelijkheden presenteert Notion elke nieuwe pagina als een simpel, leeg vlak.

Dat maakt het makkelijk om gewoon te beginnen en pagina's later om te vormen tot iets groters. Met een snelknop boven het toetsenbord voeg je makkelijk onderdelen toe aan een tekst, Notion noemt dat 'blokken'. Bouw een notitie uit met een takenlijst, een quoteblock, een link naar een site of een scheidingsstreep.

Ook kun je uitgebreidere zaken, zoals tabellen, kalenders en een zogenoemd Kanban-board toevoegen. Dat laatste is vooral voor teams handig. Notion vormt teksten net zo makkelijk om tot overzichtelijke blogartikelen of persoonlijke takenlijsten. De app biedt sjablonen om nieuwe gebruikers op weg te helpen. Daarmee is Notion een app die je op de groei kan gebruiken: in het begin gratis, bij groeiend gebruik kost de app omgerekend 3,40 euro per maand en teams betalen omgerekend 6,80 euro.

Download Notion voor Android of voor iOS (gratis)

Step Two

Tweestapsverificatie is een van de simpelste manieren om je online accounts veel veiliger te maken. Zelfs als je de term niet kent, ken je het principe vast wel. Je logt ergens in met je naam en wachtwoord en moet vervolgens nog een sms-code intoetsen. Door die tweede stap is het veel moeilijker om op accounts in te breken. Zelfs als iemand je wachtwoord te pakken krijgt, is inloggen zonder de tweede code niet mogelijk.

Sms is echter niet de veiligste manier, want de berichten zijn technisch te onderscheppen. Onwaarschijnlijk, maar een app als Step Two is een stuk veiliger. De app genereert de codes die je anders via sms zou krijgen, en doet dat helemaal op je apparaat zelf. Zo kan je alleen inloggen op je accounts als je fysiek toegang hebt tot je iPhone of iPad.

Step Two werkt heel simpel. Om tweestapsverificatie toe te voegen aan een account, scan je met de camera de qr-code die de site geeft. De codereeks invoeren kan ook. Daarna verschijnt een constant vernieuwde beveiligingscode in een gekleurd blokje in Step Two. Druk erop en de code komt op je klembord. Het is ook mogelijk om de app te synchroniseren tussen iPhone en iPad, zodat je op beide apparaten toegang hebt tot de codes.

Download Step Two voor iOS (gratis)

SmartFeud

Een Nederlandse variant op het nog altijd immens populaire Wordfeud. SmartFeud gebruikt grotendeels hetzelfde Scrabble-principe als zijn bekende voorbeeld, maar wijkt op een aantal punten af.

Het belangrijkste verschil is de mogelijkheid om elke beurt ook weer een letter van het bord af te halen. Met het overgebleven woord kun je weer een nieuw woord leggen, of zelfs een dubbel woord. Dat maakt het spel een stuk tactischer. Het overblijvende woord moet immers nog steeds een bestaand woord zijn, maar het leggen van woorden met waardevolle letters wordt zo nog gewaagder dan normaal.

​Bovendien is het spelbord van SmartFeud iets groter dan bij Wordfeud. Niet voor niets: je kan SmartFeud ook met drie of vier personen op één bord spelen. Net als bij Wordfeud kan je in SmartFeud chatten met je tegenstanders en meerdere potjes tegelkijk spelen tegen zowel bekenden als vreemden.

Download SmartFeud voor Android of voor iOS (gratis)