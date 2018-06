'Nederlandse app om huidkanker te beoordelen is onbetrouwbaar'

In twee derde van de gevallen kende de app een plekje onnodig een te hoog risico toe, schrijven de onderzoekers. Hun onderzoek verschijnt eind juni in het vakblad van NVDV.

SkinVision biedt gebruikers de mogelijkheid om tegen betaling een foto van een plekje op de huid te laten beoordelen. Met de kleuren rood, geel en groen toont de app hoe groot het risico op huidkanker is. Dezelfde plekjes werden voor het onderzoek bekeken door dermatologen van vier academische centra, zonder dat zij de uitslag van de app wisten.

De onderzoekers beoordeelden op de huid van 125 personen in totaal 199 verdachte plekjes. In bijna de helft (45 procent) van de gevallen lukte het niet om binnen vijf pogingen een geschikte foto voor de app te maken. "Dit zagen we ook terug in andere onderzoeken naar deze app, maar is daarbij is de foutmarge ongeveer een kwart", zegt dermatoloog en onderzoeker Nicole Kukutsch van het Leids Universitair Medisch Centrum.

"Waarom het in ons onderzoek wat hoger uitvalt, weet ik niet precies. Mogelijk is de oorzaak dat wij de deelnemers aan ons onderzoek zelf hebben laten fotograferen, net zoals in de praktijk gebeurt."

Haar

Erik de Heus, de directeur van SkinVision, erkent aan NU.nl dat het maken van een foto niet altijd wil lukken. "De oorzaak daarvan kan zijn dat er te veel haar op de huid zit, of dat de lichtinval niet goed genoeg is om de app automatisch een foto te laten maken", verklaart hij.

Volgens hem gaat het in 70 procent van de gevallen wel goed. "We hebben liever dat de app helemaal geen foto maakt, dan een foto opstuurt die niet goed geanalyseerd kan worden."

Risico

Van de overgebleven 109 plekjes kende de app in 34 en 30 gevallen respectievelijk de kleuren groen en geel toe. Bij 45 plekjes toonde de app een hoog risico.

In ruim twee derde van de gevallen toonde de SkinVision-app volgens de onderzoekers onterecht een hoog of gemiddeld risico. Een dermatoloog beoordeelde 30 'rode' plekjes en 21 'gele' plekjes als een onschadelijke moedervlek.

"Dat is een heel hoge foutmarge", zegt Kukutsch. "Daarmee maakt de app mensen tot patiënt die geen patiënt zijn. Mensen worden ongerust en bezoeken misschien de huisarts, terwijl het in veel gevallen om een compleet onschuldig plekje gaat."

De Heus zegt dat SkinVision een oordeel met een hoog risico altijd binnen 48 uur laat opvolgen door een menselijke dermatoloog. Die baseert zijn oordeel op basis van de gemaakte foto en de door de computer geleverde score.

Het resultaat van de app kwam in zes gevallen van hoog risico (13 procent) wel overeen met het oordeel van de dermatoloog. Van de 45 rode plekjes werden in totaal 38 stuks door een mens als laag risico beoordeeld. Volgens De Heus worden daadwerkelijke gevallen van huidkanker in negen van de tien gevallen ontdekt.

Onrust

De onderzoekers vrezen dat het gebruik van dit soort apps onnodig tot onrust leidt. "Het enige voordeel dat ik zie, is dat gebruikers regelmatig een foto van een plekje te maken om de ontwikkeling ervan bij te houden", zegt Kukutsch. "Dat kan handig zijn."

Daarnaast benadrukt ze dat een melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, zich in meer dan de helft van de gevallen niet ontwikkelt uit een bestaand plekje, maar ontstaat op de gewone huid.

De Heus noemt het onderzoek naar de app van SkinVision "volledig ondeugdelijk" en insinueert een hetze tegen het bedrijf.