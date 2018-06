Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Things voor iPad

Things is al vaker in dit overzicht langsgekomen, en met reden. Het is misschien wel de meest complete en veelzijdige taken-app die voor iOS verkrijgbaar is. Met de nieuwste update heeft de ontwikkelaar iets bereikt dat Apple zelf nog niet gelukt is: de app is op de iPad volledig met het toetsenbord te bedienen.

Want hoe fijn een touchscreen ook is, als je een toetsenbord aan een iPad koppelt en 'm rechtop zet, is het best irritant om voor elke handeling weer even het scherm aan te moeten tikken. Daarom is de iPad-versie nu volledig met een toetsenbord te bedienen. Bekijk vooral het filmpje: elke handeling daarin wordt met het toetsenbord gedaan, zonder het scherm aan te raken.

De ontwikkelaar heeft grotendeels dezelfde toetscombinaties gebruikt als op de Mac. Om te zien welke sneltoetsen er allemaal zijn, hoeven gebruikers alleen de command-toets ingedrukt te houden. Zo kun je nieuwe to do's maken met command-N, taken verplaatsen met command en de pijltjestoetsen, en meerdere taken selecteren met shift en de pijltjestoetsen. Met command-S kan je er een datum aan hangen, en met command-shift-M verplaats je een taak naar een andere lijst.

Ook heeft de iPad-app nu de functie Type Travel. Daarbij kan je naar elke optie van de app springen door gewoon te beginnen met typen wanneer je in een tekstvak zit. Zo kun je razendsnel verschillende lijsten bekijken en die met de nieuwe toetscombinaties rap bewerken. Zo voelt de iPad-app nog veelzijdiger dan die al was, en net zo krachtig als de twee keer zo dure Mac-app.

Download Things voor iPad (21,99 euro)

Carrot Weather

Een van de meest complete en markante weer-apps voor iOS is er nu ook voor Android. Carrot Weather is een app die het weerbericht brengt met een bijdehante twist. Het weer wordt zogenaamd voorspeld door kunstmatige intelligentie, met een licht afkeurend humeur richting mensen.

Het weer wordt altijd omschreven met een geinige sneer. In het Engels, maar de snedige zinnetjes worden wel erg vaak aangevuld, zodat ze niet alleen inspelen op het weer maar ook op de actualiteit. Wie geen zin heeft in sarcastische commentaren van zijn weer-app, kan de vriendelijkheid bijstellen. Voor wie het niet genoeg is, kan de app overigens ook op standje vijandig.

Los van die grapjes is Carrot Weather ook nog eens een heel goede weer-app. Een prettige vormgeving die zich aan het weertype aanpast, met zeer complete weerdata. Gebruikers kunnen zelf kiezen wat zij het liefste zien: neerslagkans, windkracht, luchtdruk en nog veel meer. Ook is er keuze uit weerdiensten Dark Sky en Weather Underground.

De Android-app is gratis met advertenties, de betalende gebruiker ziet die niet en krijgt bovendien enkele extra functies zoals een zeer uitgebreide widget.

Download Carrot voor Android (gratis) of voor iOS (5,49 euro)

Disney Heroes: Battle Mode

Disney heeft wel vaker games uitgebracht waarin personages uit al hun films het samen opnemen tegen het kwaad. Met wisselend succes, al is deze Disney Heroes: Battle Mode een heel aardige. Het spel is een voorschot op Disney-film Wreck-It Ralph en speelt zich net als die film af binnen in een computer. Die insteek is grappig: de personages uit tal van Disney- en Pixar-films realiseren zich dat ze in een spel zitten.

Het spel bestaat uit het verzamelen van Disney-personages en deze in teams opstellen tegen steeds moeilijkere vijanden. De gevechten zelf worden automatisch gestreden, als speler moet je vooral zorgen dat je team de juiste samenstelling heeft.

​Je kan personages upgraden en zo hun sterke punten nog verder uitbreiden. Naarmate de game vordert, verzamel je steeds meer bekende personages, waaronder Mike uit Monsters Inc., de helden uit The Incredibles en zelfs Jack Sparrow. Dat aanbod wordt later mogelijk nog uitgebreid. Disney Heroes: Battle Mode is gratis prima te spelen, maar heeft zoals het gros van de mobiele games een betaalelement voor wie sneller wil spelen of sterker wil zijn.

Download Disney Heroes: Battle Mode voor Android of voor iOS (gratis)