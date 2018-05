Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Steam Link

Met Steam Link kunnen Android-gebruikers hun pc-games op hun telefoon of tablet spelen. Dat gaat erg simpel, maar werkt wel alleen thuis en met een snel wifinetwerk. Games worden namelijk afgespeeld op de pc, maar de beelden worden naar de telefoon of tablet gestreamd.

Het koppelen gaat makkelijk: open de app, open Steam op de pc en tik de pincode over die wordt getoond. Dan is er verbinding, en krijgt Steam een speciale weergave die bediening met een controller makkelijk maakt.

Games kunnen dan soepel worden gespeeld op telefoon of tablet, mits gebruikers een snel genoeg 5GHz-wifinetwerk hebben. Zo niet, dan stotteren de beelden en komen bewegingen met de controller vertraagd door. Werkt alles wel snel, dan is Steam Link een indrukwekkende app waarmee je op je telefoon of tablet games kan spelen die grafisch veel mooier zijn dan de apparaten zelf zouden kunnen klaarspelen.

Steam Link is er ook voor Android TV, daarnaast wordt gewerkt aan een versie voor iOS. Eigenlijk was de versie voor iPhones en iPads er al, maar Apple trok de app terug uit de App Store, omdat die niet zou voldoen aan de richtlijnen. Apple en Steam-eigenaar Valve zijn nu met elkaar in gesprek.

Download Steam Link voor Android (gratis)

Spark 2

Spark was al een van de prettigste en meest complete mailapps voor iOS. Gebruikers kunnen aanpassen welke onderdelen zij in de zijbalk willen hebben, welke widgets er bij mailtjes staan en welke handelingen er onder swipes over berichten zitten. Ook heeft Spark een sterke zoekfunctie.

Nieuw op iOS is de nauwe integratie met andere apps, die Spark voor Mac al een tijdje had. Nu kunnen gebruikers mailtjes opslaan in tal van andere apps, waaronder Dropbox en Google Drive, maar ook in Evernote en in populaire takenapps als OmniFocus, 2Do, Todoist en Things. Zo kunnen links vanuit die apps naar e-mails in Spark worden gemaakt, waarmee het makkelijker wordt om je inbox leeg te maken.

In deze nieuwe versie van Spark zitten ook handige functies voor teams ingebouwd. Daarmee kunnen teams samen mails opstellen, en met een ingebouwde chatfunctie overleggen over die berichten. Die functie is tot twee gebruikers gratis, voor grotere teams kost de teamfunctie geld.

Download Spark 2 voor iOS (gratis)

Obscura 2

Camera-app Obscura was al een populaire onder iOS-gebruikers, de nieuwe versie maakt de app vooral een stuk toegankelijker. De vernieuwde interface raakt het perfecte midden tussen professionele opties en laagdrempelig gebruiksgemak.

​Obscura 2 heeft alle opties van de camera op een rond menu gezet, een soort controlewiel boven de sluiterknop. Op het wiel zijn alle opties van de app te vinden, zoals de fotorol, het wijzigen van bestandstype, rasters, focus peaking en het in- of uitschakelen van trillingen.

Veelgebruikte opties voor belichting en focus zitten links en rechts naast de sluiterknop. Daarmee zitten alle opties en instellingen van de app op maar een klein stukje van het scherm, waardoor de app zich erg prettig met één duim laat bedienen, zowel door links- als rechtshandigen. Dat gemak maakt het voor onervaren fotografen ook aantrekkelijker om de functies stuk voor stuk uit te proberen.

Download Obscura 2 voor iOS (5,49 euro)