Apple overlegt met Valve over verwijderde Steam Link-app

Dat zegt Apple-marketingtopman Phil Schiller in reactie op e-mails van boze Steam-gebruikers, meldt 9to5Mac op basis van een bericht dat op Reddit werd gedeeld.

"We bespreken deze problemen met Valve en werken aan een manier waarop Steam Link voor iOS en Apple TV kan verschijnen die voldoet aan de richtlijnen van de App Store", aldus Schiller.

Met Steam Link kunnen gebruikers Steam-games vanaf hun eigen pc of Mac via hun thuisnetwerk streamen naar hun tv of smartphone. De app is volgens Schiller geweigerd omdat die App Store-richtlijnen overtreedt. Zo geeft de Steam Link-app toegang tot de gamewinkel van Steam.

Games kopen

De regels van Apple stellen echter dat alle verkopen van software op een iOS-apparaat via Apple moeten lopen, waarbij het bedrijf 30 procent commissie vraagt.

Strikt genomen gebeurt dat echter niet via de app Steam Link. Hoewel via de netwerkverbinding met de pc ook toegang is tot de gamewinkel van Steam, kunnen alleen games worden gekocht voor pc of Mac en geen software die daadwerkelijk op iOS kan worden afgespeeld.

Gamers zijn ontevreden omdat Apple de app in eerste instantie al had toegelaten tot de App Store, waardoor Valve het verschijnen van Steam Link voor iOS en Apple TV al had aangekondigd. Daarna werd de app alsnog uit de App Store geweerd.