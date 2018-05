Apple gaat overheidsverzoeken om apps te verwijderen openbaar maken

Het gaat om verzoeken die bij Apple zijn ingediend omdat de betreffende app in strijd is met wet- of regelgeving in een land, meldt Apple in zijn vrijdag gepubliceerde transparantierapport.

Het eerste rapport waarin Apple het aantal verwijderverzoeken opneemt omvat het tweede halfjaar van 2018. Apple maakt het rapport over die periode vermoedelijk over een jaar openbaar.

Uit de gepubliceerde transparantierapporten van Apple blijkt dat de Nederlandse overheid in 2017 van 269 apparaten informatie opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de eigenaar. In veertig gevallen verstrekte Apple de opgevraagde informatie.

Ook vroeg Nederland in 2017 van 34 iTunes- of iCloud-accounts informatie op. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam en het adres van de eigenaar. In 27 gevallen werd dit soort informatie verstrekt. De inhoud van de accounts, zoals opgeslagen foto's, e-mails en backups, werden geen enkele keer overhandigd.