Apple weert Steam Link-app uit App Store vanwege zakelijk conflict

Steam-ontwikkelaar Valve had de app ter goedkeuring naar Apple verstuurd. De app werd in eerste instantie door Apple toegelaten, maar later keurde het bedrijf hem alsnog af. De app zou conflicteren met de app-richtlijnen. Apple was zich hier naar eigen zeggen eerder niet van bewust.

Valve vocht het besluit aan, maar de app blijft vooralsnog afgekeurd. "Ons team heeft vele uren aan dit project gewerkt, dus we zijn uiteraard teleurgesteld", aldus een verklaring van het bedrijf. "We hopen dat Apple zich in de toekomst zal bedenken."

De Steam Link-app maakt het mogelijk om pc-games op een mobiel apparaat te spelen. Het beeld van een computer wordt naar een telefoon gestreamd, terwijl ingedrukte knoppen op een gekoppelde controller naar deze pc worden gestuurd.

Tweede App Store

Het is niet bekend wat voor zakelijk conflict heeft geleid tot het afkeuren van de app. Het heeft mogelijk te maken met de gameswinkel Steam, die via de streaming-app toegankelijk is.

Apple weert apps die toegang geven tot andere softwarewinkels, tenzij de techgigant 30 procent van de verkoopopbrengst mag ontvangen. Dat leidde er in het verleden toe dat de Kindle-app uit de App Store werd verwijderd, omdat deze applicatie een boekenwinkel bevatte. Later werd de app zonder de winkelfunctie weer teruggebracht.

Een bètaversie van Steam Link voor Android-telefoons werd recent wel beschikbaar gesteld.