Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Google Nieuws

Google heeft zijn nieuwskatern vernieuwd, zowel op web als in de vorm van een vernieuwde nieuws-app. Beide versies werken op dezelfde manier en letten veel beter op de nieuwsvoorkeuren van de lezer. Google Nieuws biedt een totaaloverzicht van al het nieuws dat online te vinden is, en spitst dat toe op de interesses van de gebruiker.

Google weet van ingelogde gebruikers al deels wat voor nieuws zij graag lezen, op basis van hun zoektermen. De app leert die voorkeuren nog beter dankzij kunstmatige intelligentie. Daarmee wil Google Nieuws voorkomen dat gebruikers tussen de bomen van het online nieuws het bos niet meer zien.

Google Nieuws doet dat op twee manieren. Ten eerste met een top vijf van het nieuws dat het belangrijkste is voor de gebruiker. Daarnaast door nieuws over hetzelfde onderwerp van meerdere bronnen te bundelen. 'Het hele verhaal' heet die functie, te herkennen aan het blauw-geel-rode icoontje dat bij sommige verhalen staat.

Dankzij die functie kan Google Nieuws een compact nieuwsoverzicht bieden zonder dat dat ten koste gaat van het grote aantal bronnen waaruit het put. Google kiest steeds wel een van de verhalen over hetzelfde onderwerp als hoofdverhaal, maar let ook daarbij op het gedrag van gebruikers. Hun favoriete media staan hoger of bovenaan het overzicht van 'Het hele verhaal'. Daarnaast biedt Google Nieuws ook weer een klassiek totaaloverzicht van nieuws en een tab waarin gebruikers zelf nieuws op categorie kunnen zoeken.

Download Google Nieuws voor Android of voor iOS (gratis)

Bombarika

Een puzzelgame met een bijzondere maar uiteindelijk best logische insteek. Er valt een bom in een huis en je moet hem daar weg zien te krijgen voordat hij binnen ontploft. Gelukkig zit er in elke kamer een gat in de vloer, zodat de bom ergens heen kan. Maar je moet die bom daar nog wel zien te krijgen.

Dat doe je door op de meubels te tikken om ze zo te verplaatsen of de bom ermee in beweging te zetten. Tik op een kast, de deur gaat open en de bom krijgt een zetje. Rol hem voor een ventilator en hij rolt weer wat verder, waarna je op tijd een bed moet wegschuiven of een deur open moet doen.

In het begin zijn de trajecten die je moet afleggen duidelijk, later worden ze ingewikkelder en zijn er zelfs meerdere manieren om de bom buiten de deur te krijgen. De levels zien er prachtig uit en doen denken aan de Go-titels van uitgever Square Enix, zoals Tomb Raider Go en Hitman go.

Download Bombarika voor Android (gratis proberen) of voor iOS (1,09 euro)

Tinyclouds

Een weer-app met net zo'n veranderlijk uiterlijk als het weer zelf. Waar de meeste weer-apps hun uiterlijk op het huidige weer aanpassen met een kleurtje, foto of simpele animatie, biedt Tinyclouds een klein animatiewereldje: een blokkerig wereldje met kleine autootjes die rondrijden.

In dat kleine wereldje is het hetzelfde weer als in de echte wereld, zodat er bijvoorbeeld wolken langsdrijven als het sneeuwt, donderwolken als het bliksemt of een heldere hemel bij mooi weer.

Onder in beeld staat de temperatuur op een strookje. Veeg je dat strookje omhoog, dan zie je een gedetailleerd overzicht van het weer op dat moment en voor de komende dagen. Die informatie is afkomstig van het betrouwbare Dark Sky.

Download Tinyclouds voor iOS (1,09 euro)