Appontwikkelaars vragen Apple om betere verdeling van inkomsten

The Developers Union, zoals de groep zich noemt, wordt geleid door vier ontwikkelaars. Ze vragen Apple om gratis demo's toe te staan voor alle apps, en niet alleen voor apps met een abonnement, zoals nu het geval is. Daarmee kunnen mensen een app eerst uitproberen voordat ze hem aanschaffen.

Dat moet volgens de groep voor juli volgend jaar gebeuren. "Daarna gaan we ons sterk maken voor een redelijkere verdeling van de opbrengst en andere veranderingen die positief zijn voor gebruikers en ontwikkelaars", luidt de brief. Op dit moment ontvangt Apple 30 procent van de App Store-opbrengsten.

De mensen achter The Developers Union zeggen tegen Wired dat ze proberen deze week duizend leden te werven. Dat moeten er in juni 20.000 zijn. Volgens Loren Morris, een van de initiatiefnemers, is de groep geen traditionele vakbond. "We willen de stem van kleine ontwikkelaars laten horen en dit is daarvoor een stap in de richting."

Op dit moment wordt The Developers Union gesteund door ruim 270 apps en 240 mensen.

Vernieuwingen

Apple heeft de afgelopen jaren aanpassingen gedaan aan de App Store. Met de komst van iOS 11 werd de appwinkel helemaal vernieuwd. Daarmee werd de verdeling van inkomsten voor apps met een betaald abonnement ook veranderd. In dat geval pakt Apple 15 procent van de inkomsten in plaats van 30 procent.

Eerder deze week stelde analysebureau Sensor Tower nog dat het gemiddelde aantal downloads van de App Store sinds het nieuwe ontwerp is gestegen. Ook zouden nieuwe apps eerder ontdekt worden in de nieuwe winkel.