Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Supertype

Een wel heel unieke puzzelgame, die je speelt met je toetsenbord. Elk level heeft een bepaalde vorm, zoals een trappetje, een helling of drie verdiepingen met allemaal gaten in de vloer. De bedoeling is om steeds het puntje aan het eind van het level aan te tikken, en dat doe je met letters.

Die letters typ je zelf in, maar je bereikt het puntje aan het einde alleen met de juiste letters in de juiste volgorde. Je tikt een serie letters, drukt op enter en dan krijgt de zwaartekracht grip op de letters. Soms moet je letters met een opening gebruiken, zoals een C. Die rolt dan op precies de goeie manier over obstakels heen. Andere levels vereisen een hele serie van de kleine letter L, die als dominosteentjes kunnen omvallen.

Elke letter rolt anders, valt anders en heeft andere sterke kanten. Supertype daagt je uit om op een heel andere manier naar het alfabet te kijken. Het spel heeft meer dan honderd levels, is leuk vormgegeven en heeft een rustgevend muziekje.

Download supertype voor Android (1,89 euro) of voor iOS (2,29 euro)

Helios Magic Hour Calculator

Het magische uur, ook wel gouden uur genoemd, is het moment waarop je foto's er door een gouden gloed in de lucht het allermooist uitzien. Het is het 'uurtje' na zonsopkomst of voordat de zon ondergaat, maar dat is eigenlijk een weinig nauwkeurige vuistregel, omdat het verschijnsel in de praktijk korter duurt. Helios laat je elke dag met een prachtig diagram zien wanneer je met het mooiste licht foto's kan maken.

Helios laat je bij elke datum die je invoert ook het blauwe uur zien: het meest fotogenieke moment voor zonsopkomst en na zonsondergang, waarin de lucht een blauwe gloed heeft. Je kunt via de ingebouwde kalender herinneringen instellen voor elke datum die je niet wil vergeten.

Met een extra in-app aankoop ontgrendel je pro-tools, zoals een lichtmeter en een lens met augmented reality. De hulpmiddelen laten je zien welke lichtinstellingen je het beste kan gebruiken op je camera en wat de beste hoek is om een foto te maken. Die aankoop is voor de meesten onnodig: de geoefende fotograaf weet dat zelf wel en de amateur kan redelijk blind vertrouwen op de automatische instellingen van zijn camera of camera-app.

Download Helios voor iOS (1,09 euro)

.projekt

Een puzzelspel dat is gemaakt om je op een rustgevende manier uit te dagen. Er zijn geen topscores of tikkende klok, zodat je lekker de tijd kan nemen om de puzzels uit te vogelen.

De puzzels bestaan allemaal uit het in elkaar zetten van geometrische 3D-bouwwerken met zwevende blokjes. Aan weerszijden van het scherm hangen vlakjes met verschillende vormen erop. Het bouwwerk dat je tussen die vlakjes maakt, laat schaduwen op beide schermen vallen.

De uitdaging is om één bouwwerk te maken dat tegelijkertijd de verschillende silhouetten maakt vanuit verschillende hoeken. De schaduwen zijn realistisch, en soms zijn de puzzels echte hersenkrakers die een leuk inzicht geven in de verschillen tussen twee- en driedimensionaal. De app .projekt heeft nu zestig levels, en er komen er meer aan.

Download .projekt voor Android (1,99 euro) of voor iOS (2,29 euro)