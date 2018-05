Steam-app maakt pc-games speelbaar op mobiele apparaten

Dat gaat de Steam Link-app mogelijk maken, meldt Valve.

De app verschijnt in de week van 21 mei en stelt mensen in staat om games in hun Steam-bibliotheek op hun Android- of iOS-toestellen te spelen.

Daarbij gaat het niet alleen om telefoons, maar ook om tablets en settopboxen zoals Apple TV. Om de games naar de apparaten te streamen, is een draadloos 5GHz-netwerk of een internetkabel naar de Mac of pc vereist. Onderweg spelen kan niet.

Controllers

De Android-versie van de app verschijnt eerst als bèta, schrijft Valve. De Steam Link-app biedt ondersteuning voor onder meer de Steam Controller en door Apple goedgekeurde controllers.

Het is niet duidelijk hoe de app precies gaat werken. Zo is onbekend of mensen ook met aanraakbediening kunnen spelen.

Steam Link wordt al langer door Valve aangeboden en werkt met settopboxen van Steam en met smarttelevisies van Samsung. Op mobiele apparaten was Steam Link nog niet beschikbaar.