Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Emoji Scavenger Hunt

Deze interactieve speurtocht is geen app, maar een mobiele site van Google. Maar het concept van de Emoji Scavenger Hunt is zo leuk dat we deze wel moesten bespreken.

De game laat op een speelse manier zien waar de beeldherkenning van Google allemaal toe in staat is. Je krijgt steeds een emoji te zien, en moet daar met de camera van je telefoon naar op zoek. Voor simpele emoji krijg je een paar seconden, voor de meer exotische exemplaren krijg je meer tijd.

Vooral met iets meer tijd op de klok is het spel leuk, want de beeldherkenning zegt hardop wat er allemaal langs je camera komt. Of in ieder geval: wat het zelflerende systeem van Google denkt dat het ziet. Je passeert bijvoorbeeld de keukentafel en het spel vraagt: 'Zijn dat stoelen?'

Emoji Scavenger Hunt laat zowel zien hoe vergevorderd het zelflerende systeem is – veel dingen worden erg snel herkend – maar ook hoeveel er nog te verbeteren valt. Soms kan het systeem plots een overduidelijk voorwerp niet herkennen. Zo ging het vinden van schoenen, brood en bloemen makkelijk, maar kon het systeem een boek uit geen enkele hoek herkennen.

Speel Emoji Scavenger Hunt in je mobiele browser naar keuze (gratis)

Mooseman

Dit interactieve verhaal is een zogenoemde walking simulator. Het spel vereist geen behendigheid, maar vertelt toch een verhaal op indringende wijze. In dit geval is dat de Russische mythe van de Mooseman, een verhaal uit het sjamanistische verleden van Rusland.

De Mooseman loopt tussen de lagere wereld, van de doden en geesten, de middelste wereld van de mens, en de hogere wereld van de goden. Door tussen die werelden te wisselen, kan het personage puzzels oplossen en zo verder door de wereld lopen. Soms is wisselen tussen de ene en de andere wereld genoeg om een obstakel te verwijderen, andere keren moet je bijvoorbeeld verschillende voorwerpen uit de verschillende werelden verzamelen. Veel voorwerpen hebben een achterliggend verhaal, waardoor je constant iets leert over de in het westen vrij onbekende Russische mythen.

De handgetekende wereld is kil maar sfeervol, en de onheilspellende muziek en Russische vertelstem maken het plaatje af. Het tempo van het spel ligt bewust laag, wat de vertelde mythes meer gewicht geeft. Ontwikkelaar Vladimir Beletsky heeft samengewerkt met Russische musea om ervoor te zorgen dat de verhalen die je leest en beleeft, ook daadwerkelijk op overwelvingen gebaseerd zijn.

Download The Mooseman voor Android of voor iOS (gratis)

Craft Warriors

Craft Warriors pakt het spelprincipe van games als Clash of Clans en mengt die met het uiterlijk en de aanpasbaarheid van Minecraft. Het mengen van die twee immens populaire games levert geen grote verrassing op, maar wel een erg vermakelijk freemium spel dat ook daadwerkelijk prima gratis te spelen is.

Zoals in Clash of Clans-achtige RPG's is ook in Craft Warriors de bedoeling om een koninkrijk te veroveren, in dit geval een vliegend eiland. In het begin heb je maar één gebouw en slechts beperkte middelen om uit te bouwen. Naarmate je vordert, kun je steeds meer neerzetten, gebouwen opwaarderen en nieuwe manschappen kopen.

Het leuke van Craft Warrios is dat je die manschappen zelf kan aanpassen. De blokkerige poppetjes kun je zelf opbouwen à la Minecraft. Dat niet niet alleen leuk om te doen, je verdient er ook valuta mee die je nodig hebt om vorderingen in de game te betalen. Zoals bij elke freemium-game kun je die valuta ook voor echt geld kopen, zodat je sneller door het spel kan lopen. Craft Warriors is ook prima te volbrengen zonder te betalen.

Download Craft Warriors voor Android of voor iOS (gratis)