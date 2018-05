Amazon verbiedt omzeiling internetblokkades door chatapp Signal

Dat heeft Amazon per e-mail laten weten, meldt Signal-ontwikkelaar Open Whisper Systems op zijn blog.

De chatapp is onder meer geblokkeerd in Egypte, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Signal, dat bekendstaat om zijn sterke beveiliging, maakt in desbetreffende landen gebruik van Amazons diensten om te doen lijken alsof communicatieverzoeken die Signal verstuurt van Amazon afkomstig zijn. Omdat Amazon in die landen niet geblokkeerd is, blijft de app werken.

Gevolgen

Amazon stelt echter dat de methode die Signal hiervoor gebruikt, het zogeheten 'domain fronting', niet is toegestaan binnen de gebruikersvoorwaarden van Amazon Web Services. Het bedrijf meldt dat de toegang van Signal tot de diensten van Amazon per direct wordt stopgezet als de chatapp de voorwaarden blijft overtreden.

Open Whisper Systems laat op zijn website weten dat het niet in strijd met de gebruikersvoorwaarden van Amazon handelt. Zowel Google als Amazon heeft echter recentelijk al wijzigingen doorgevoerd die de methode van Signal "grotendeels onbruikbaar" maken, stelt het bedrijf.

Blokkade

Daardoor wordt Signal vanaf heden weer geblokkeerd in de landen waar gebruik van de chatapp niet is toegestaan. Open Whisper Systems zegt na te denken over alternatieve oplossingen.

Het bedrijf kreeg in februari van dit jaar nog een investering van vijftig miljoen dollar door Brian Acton, medeoprichter van WhatsApp.