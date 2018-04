Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Google Tasks

Een simpele takenapp, die dankzij een koppeling met Google-diensten vooral fijn is voor de gebruiker van Gmail en Google Agenda. Tasks is op zichzelf ingericht als elke andere simpele takenapp. Gebruikers kunnen meerdere lijsten maken, en daar taken aan toevoegen.

Die taken kunnen worden afgevinkt en worden voorzien van subtaken, een herinneringsdatum en notities. Tot zover weinig nieuws. Maar de kracht van Tasks zit in de koppeling met andere Google-diensten. Wanneer je bijvoorbeeld een uiterste datum aan een taak toevoegt, komt die ook op je Google Agenda te staan.

Taken worden constant up-to-date gehouden en zijn naast de app ook beschikbaar in Gmail voor de desktopbrowser. Daar zit Tasks in de rechter zijbalk, waardoor je er bijvoorbeeld mailtjes naartoe kan slepen om die als taak toe te voegen. Taken herschikken doe je door te slepen en je kunt makkelijk tussen verschillende lijsten en verschillende Google-accounts wisselen.

Veelzijdiger is Tasks vooralsnog helaas niet, maar voor veel gebruikers zullen de huidige opties in de meeste gevallen genoeg zijn. Tasks oogt simpel, werkt zoals je verwacht en is voor Google-gebruikers overal waar je het nodig hebt te vinden. Zo zou het handig zijn om lijsten met anderen te kunnen delen en om zaken als grotere projecten of terugkerende taken toe te voegen.

Download Google Tasks voor Android of voor iOS (gratis)

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Dit laagdrempelige rollenspel vertelt een nieuw verhaal in de wereld van Harry Potter. Het verhaal speelt zich vlak voor het eerste deel van de bekende reeks boeken en films af. Je maakt een eigen personage dat je helemaal zelf kunt vormgeven.

Vervolgens ga je naar de Wegisweg voor schoolartikelen en een toverstaf, om daarna met de trein naar Zweinstein te rijden. Daar wijst de Sorteerhoed je toe aan een huis, maar zoals ook in de boeken en films geldt: je kunt eigenlijk zelf kiezen. Dat is leuk, want dat biedt een kans om de wereld van Harry Potter eens vanuit een ander perspectief te zien dan dat van het heldhaftige Griffoendor.

Het verhaal van de game is niet bijzonder diepgaand, maar zeker vermakelijk. De opzet: jouw personage heeft een oudere broer die om in het begin onduidelijke redenen berucht is op Zweinstein. In het spel volg je lessen, spreek je met klasgenoten en verdien je punten voor jezelf en voor het huis waartoe je behoort. Veel activiteiten zijn vormgegeven als minigames, die vermakelijk maar zeker niet veeleisend zijn. Het komt vaak neer op tikken, vegen, vormen tekenen of snel het juiste symbool aantikken.

Voor jezelf verdiende punten kun je toewijzen aan allerlei kwaliteiten. Je kunt je personage bijvoorbeeld aardiger of juist gemener maken en dat opent nieuwe reactiemogelijkheden in gesprekken. Zo heb je redelijk een eigen hand in het verloop van het spel.

Toch gaat het hier nog steeds onmiskenbaar om een gratis mobiele game, die graag geld wil verdienen met in-game-aankopen. Dat gebeurt in Hogwarts Mystery aan de hand van energie. Je energiemeter loopt leeg tijdens het spelen, waarna je moet wachten tot die weer gevuld is. Tenzij je betaalt: minstens 1,09 euro. Wie geduldig genoeg is, kan het spel ook zonder te betalen uitspelen en krijgt dan een behoorlijk sfeervol avontuur in de Potter-wereld met een heleboel herkenbare gezichten en stemmen. Verschillende acteurs uit de Potter-films lenen hun stem in deze game aan hun personage.

Download Harry Potter: Hogwarts Mystery voor Android of voor iOS (gratis)

Do Not Disturb

Een app voor de voorzichtige gebruiker die zijn MacBook weleens onbeheerd achterlaat. Do Not Disturb bestaat uit een Mac-app en deze bijbehorende iPhone-app. De Mac-app controleert constant of de laptop nog wel dicht zit.

Wordt de laptop geopend, stuurt Do Not Disturb direct een bericht via de iPhone-app. Na zo'n melding kun je ervoor kiezen om de camera van de MacBook in te schakelen, zodat je beeld van de eventuele indringer hebt.

​Daarnaast kun je de Mac-app instellen om een waarschuwing tonen of juist ongemerkt een logboek laten bijhouden van welke handelingen op de onbeheerde MacBook worden gedaan. Met de iPhone-app is het mogelijk om de MacBook direct uit te schakelen. Als gebruikers schijfencryptie hebben ingesteld, wordt die daarmee ingeschakeld en is de inhoud van de computer veilig.

Do Not Disturb is ontwikkeld door het bedrijf Digita Sescurity van de voormalige NSA-medewerker Patrick Wardle, een vooraanstaande beveiligingsonderzoeker van macOS-software. De app is een week gratis uit te proberen, daarna kost het gebruik van de iPhone-app 0,99 euro per maand of 9,99 euro per jaar. Handig, want Do Not Disturb is een app die je misschien maar sporadisch gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties of zakenreizen.

Download Do Not Disturb voor iOS (gratis)