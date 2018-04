Instagram sluit komst gezichtsherkenning niet volledig uit

Dat staat in het nieuwe databeleid van Instagram, schrijft de NOS. De regels zijn gewijzigd ter voorbereiding op de aanstaande Europese privacyregels, die op 25 mei in werking treden.

Het beleid van Instagram heeft betrekking op regels van moederbedrijf Facebook. "We gebruiken geen technologie voor gezichtsherkenning op Instagram", stelt het bedrijf. "Als we dit willen gaan gebruiken, stellen we je hiervan op de hoogte en kun je aangeven of je dit wilt."

Op dit moment is er geen sprake van gezichtsherkenning op Instagram. Of Instagram al concrete plannen heeft om de technologie op het sociale medium toe te passen, is onduidelijk.

Profielfoto's

Eerder in april werd bekend dat Facebook aan gebruikers toestemming vraagt om profielfoto's te scannen voor gezichtsherkenning. Daar stopte Facebook in de Europese Unie in 2012 mee, na een kritisch rapport van de Ierse privacywaakhond. Dankzij gezichtsherkenning kan Facebook controleren of mensen op andere foto's voorkomen.

Naast toestemming voor gezichtsherkenning vraagt Facebook ook aan gebruikers of ze andere informatie willen delen. Ook moeten gebruikers aangeven of hun gegevens gebruikt mogen worden ten behoeve van gepersonaliseerde reclame.