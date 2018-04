Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Grasshopper

Een app waarmee je op toegankelijke en speelse manier leert programmeren. Grasshopper heeft de insteek van talen-apps als Duolingo. Je leert steeds stukjes van een taal, krijgt daarna een korte quiz om te kijken of je het snapt en dan moet je hetzelfde stukje kennis op verschillende manieren toepassen.

In Grasshopper leer je echter geen spreektaal, maar een programmeertaal: JavaScript. Het is de meestgebruikte programmeertaal, en met reden. JavaScript is makkelijk te begrijpen en erg veelzijdig. In Grasshopper leer je de basis van JavaScript door steeds zelf een stukje code af te maken.

Je krijgt een voorbeeld, en daarna een half afgemaakte reeks code. In het begin moet je kiezen uit doorgemaakte stukjes code om de reeks af te maken. Naarmate de lessen volgen, leer je alle onderdelen van de code ook zelf typen. Zo leer je stapje voor stapje wat alle functies in de programmeertaal doen en hoe je ze kan gebruiken om iets groters te maken. Ook leer je hoe je bestaande code uit internetbibliotheken kan gebruiken, zodat je makkelijker snel een site, app, spel of animatie kan maken.

Grasshopper is ontwikkeld door Area 120, een start-up-programma van Google. De ontwikkelaars willen nog meer lessen toevoegen aan Grasshopper, en zijn niet van plan een andere programmeertaal dan JavaScript te gaan ondersteunen. Door de populariteit van JavaScript is Grasshopper een uitstekende app om te leren programmeren, zelfs als je dat nog nooit hebt gedaan.

Download Grasshopper voor Android of voor iOS (gratis)

Fabulous

Deze app helpt je leven verbeteren, bijvoorbeeld als je jezelf vaak moe voelt, gewicht wil verliezen, beter wil slapen of je beter wil concentreren. De app doet dat door je stapje voor stapje een nieuwe routine aan te leren, met notificaties en door coaches ingesproken motivaties.

Heb je bijvoorbeeld moeite met opstarten aan het begin van een nieuwe dag? Dan begint Fabulous met de opdracht om elke ochtend met een flink glas water te beginnen. De app herinnert je 's avonds om een glas klaar te zetten, en 's ochtends dat je het moet opdrinken. Door dat te doen zou je lichaam sneller wakker worden en klaar zijn voor de dag.

Stapje voor stapje stelt Fabulous voor meer gewoontes toe te voegen aan de ochtend: douchen, je lichaam rekken, het huis opruimen zodat je opgeruimd begint en veel meer. Je kunt ook je eigen nieuwe gewoontes toevoegen, en daarbij ook kiezen om die gewoontes voor de middag of avond de plannen.

Fabulous is ontwikkeld door het Center for Advanced Hindsight van de Amerikaanse Duke University. Dat centrum onderzoekt de zaken waar mensen vaak spijt van hebben, bijvoorbeeld aan het eind van een dag. 'Had ik maar opgeruimd', 'had ik maar even gelezen' of 'had ik maar gesport'. In zo'n geval is het aanleren van een nieuwe routine nuttig.

De stapsgewijze manier waarop Fabulous zo'n nieuwe routine met zelfgekozen onderdelen probeert in te slijten is volgens de ontwikkelaars een bewezen manier om je dag tevredener door te komen. Fabulous kan allerlei acties aansporen, van hardlopen tot mediteren en lijkt daarmee op het populaire Headspace, maar dan voor het verbeteren van je dagelijkse routine.

Download Fabulous voor Android of voor iOS (gratis)

Textlicious

Gewone letters zijn ook maar saai. Gelukkig kunnen we teksten op onze telefoons opleuken met emoji, maar even een ander lettertype kiezen aan dan weer niet. Wel met Textlicious. De app laat je tekst opmaken in apps waar daar normaal gesproken geen optie voor is.

​Daarvoor gebruikt Textlicious het deel-venster van iOS. Je tikt wat tekst in bijvoorbeeld WhatsApp of iMessage, en selecteert de woorden die je wil opmaken. Dan druk je op de deel-knop, en kies je voor Textlicious.

Je kan woorden en zinnen niet alleen dik en schuin drukken, zoals in sommige apps al wel standaard kan. Maar je kan ook kiezen voor andere lettertypes. Dat is leuk, want zo krijgen woorden en zinnen ineens een heel andere lading. Ontvangers van je berichten verwachten niet dat jouw letters er ineens anders uit zien.

Download Textlicious voor iOS (2,29 euro)