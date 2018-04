Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Taskade

Een mooie, fris vormgegeven taken-app waarmee je zowel zelf als met groepen lijsten kan beheren. Taskade houdt het simpel maar heeft toch een paar leuke functies waarmee de app zich onderscheidt van het grote aantal concurrenten.

Zo kun je checklists maken met vierkantjes, rondjes of zelfs hartjes die je kan afvinken, om verplichtingen op een leuke manier te scheiden van fijne taken. Ook kan je taken in verschillende kleuren markeren.

Daarnaast kan je anderen uitnodigen voor jouw lijsten. Dat gaat stukken makkelijker dan bij veel andere apps. Je kan twee soorten deel-links aanmaken: met of zonder de mogelijkheid om wijzigingen in de lijst te maken. Lijstjes hebben een fijne voortgangsbalk die zich vult bij het afvinken van taken, en je kan ook gezamenlijke notities maken. Via een simpele chat-functie overleg je met anderen. De app is in de browser te gebruiken en biedt ook apps voor Windows en Mac.

Download Taskade voor Android of voor iOS (gratis)

Burst for reddit

Burst is een Reddit-app met een bewust letterlijk gekozen titel. To burst, Engels voor barsten, wil de filterbubbel doorbreken. De filterbubbel is de online echokamer waarbij je je alleen onder gelijkgestemden begeeft, je eigen standpunt alleen bevestigd ziet en onterecht denkt dat iedereen er net zo over denkt als jij.

Deze app probeert die filterbubbel op populaire forumsite Reddit te doorbreken. Die site bestaat uit allerlei zogenoemde subreddits: allemaal katernen waarin gelijkgestemden zich verzamelen. Maar het komt vaak genoeg voor dat hetzelfde nieuwsbericht of dezelfde video in allerlei uiteenlopende subreddits wordt gedeeld.

Burst zoekt zulke populaire onderwerpen bij elkaar, en laat vervolgens reacties uit allerlei verschillende subreddits zien. Grote kans dat je meer reacties ziet waar je het niet mee eens bent, maar dat is precies de bedoeling van de ontwikkelaar. Want hoewel de ergernis misschien groter is, krijg je zo wel een veel beter beeld van hoe allerlei verschillende mensen over hetzelfde onderwerp denken.

Burst is er voor iOS, voor Android loopt een bèta waar gebruikers zich voor kunnen inschrijven.

Download Burst voor iOS (gratis)

Stipop

Eén van de meest uitgebreide sticker-apps die je kan vinden. Stipop is zowel in iMessage als in het Gboard-toestenbord van Google te gebruiken op zowel Android als iOS.

Het sticker-aanbod wordt dagelijks bijgewerkt, omdat iedereen die dat wil zelf stickersets openbaar kan uploaden via de site van Stipop. Zelfgemaakte stickers kunnen zowel stilstaand als geanimeerd zijn.

​Wie dat wil kan zelfs grote zelfgemaakte stickerpacks te koop aanbieden, en de setjes voor 1, 2 of 3 euro verkopen, maar de meeste sets zijn gratis. Dat maakt het stickeraanbod in Stipop groot en gevarieerd.

Download Stipop voor Android of voor iOS (gratis)