Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Trick Shot 2

YouTube staat vol met trickshot-video's, waarbij iemand bijvoorbeeld van een gigantische afstand zonder te kijken een basketbal via een rijdende auto in de basket gooit. Met Trick Shot 2 probeer je ook zulke onmogelijke worpen te doen, maar dan met een digitaal pingpong-balletje.

Dat balletje moet je in elk level precies in de juiste hoek en met de juiste snelheid gooien. Het balletjes moet altijd in een doosje landen, en dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. In het begin stuitert het balletje er makkelijk in, maar in verdere levels moet je het balletje bijvoorbeeld schuin omhoog schieten, zodat het via een potlood en een banaan in het doosje kan stuiteren.

De game is gemaakt door Jonathan Topf, die ook hoofdontwikkelaar was van het gelauwerde Monument Valley 2. Hoewel de insteek van deze game heel anders is, zie je hetzelfde oog voor detail. Trick Shot 2 zit vol met allerlei voorwerpen, die op elkaar gestapeld zijn, in vreemde hoeken zweven en zo de weg versperren of juist mogelijk maken. Er zijn trompetten, hoeden, flessen zonnebrandcrème, verfbussen, een soort ufo's die als portaal werken en objecten kunnen draaien, bewegen en elkaar in werking zetten.

Het leuke is dat je ook zelf levels kan maken in Trick Shot 2. Sterker nog: de level-maker in het spel is zo uitgebreid dat ook de ontwikkelaar die zelf heeft gebruikt om de standaard levels te maken. Levels waar je tevreden over bent kun je ook zelf delen met andere spelers en andersom, waardoor je het spel in potentie oneindig kan spelen.

Download Trick Shot 2 voor iOS (3,49 euro)

Glif it

Een sociaal netwerk dat zich in augmented reality afspeelt. In Glif it maak je geen foto of video van iets om er daarna tekst onder te schrijven. Nee, alle likes, stickers en comments laat je direct op het voorwerp achter, in augmented reality.

Zie je bijvoorbeeld een prachtig standbeeld staan? Zet er in augmented reality een hartje voor. Dat hartje ziet en andere Glif it-gebruiker dan voor het standbeeld zweven wanneer hij of zij dat via de app bekijkt.

De bedoeling is volgens de ontwikkelaar om de echte wereld op deze manier vol te hangen met verassingen, waarderingen en berichten voor anderen, in het zicht verstopt. Leuk is dat de app goed werkt op zowel Android als iOS, en dat gebruikers hun achtergelaten stickers en berichten ongeacht platform kunnen zien.

Download Glif it voor Android of voor iOS (gratis)

Unsplash

Eén van de fijnste sites voor gratis foto's die je overal mag gebruiken, heeft nu een vlotte iOS-app. Unsplash is een platform waarop fotografen prachtige foto's in de hoogste resolutie delen. De foto's mogen overal voor gebruikt worden, zelfs voor commerciële doeleinden en de naam van de fotograaf hoeft niet eens vermeld te worden.

Dat maakt Unsplash een stuk fijner dan bijvoorbeeld Google Afbeeldingen. Daar kun je foto's wel filteren op gratis gebruik, maar ben je er toch nooit helemaal zeker van dat je de foto's wel echt overal voor mag gebruiken, of dat je de fotograaf toch niet ergens moet noemen. Door die onduidelijkheid moest Google de zoekresultaten van afbeeldingen laatst zelfs aanpassen; mensen gebruikten te vaak per ongeluk foto's van beeldbanken die eigenlijk gewoon geld kosten.

​Unsplash biedt allerlei categorieën, en er zitten eigenlijk geen slechte foto's tussen. Zoeken gaat snel en accuraat, en opslaan is makkelijk. Sleep de foto's naar de linker benedenhoek en ze zijn opgeslagen. Op iPads ondersteunt Unsplash ook drag and drop, waardoor je foto's makkelijk van de app naar een andere app kan slepen voor direct gebruik. Gebruik ze in presentaties, werkstukken of gewoon als mooie wallpaper.

Download Unsplash voor iOS (gratis)