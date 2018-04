Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Dumb Ways To Die 3

De derde game in de Dumb Ways To Die-serie is opnieuw een verzameling veelzijdige minigames, die met updates ook steeds wordt aangevuld. De humoristische game biedt grappige en vooral heel dodelijke varianten op bekende mobiele spelletjes.

Zo vlieg je in een Flappy Birds-achtig spelletje met een vliegtuig door ringen, tot je de controle verliest en neerstort. In een Fruit Ninja-achtig spelletje moet je groenten op een lopende band doorhakken, maar zorgen dat je mes niet in bijvoorbeeld een voorbij schuivende accu hakt; domme manieren om dood te gaan.

De game biedt een endless-runner, waarbij je door een oude tempel rent maar wel gevuld met dynamiet. Een ski-spelletje laat je door bomen slalommen maar een botsing snijdt de hoofdpersoon dwars doormidden. En zo heeft elk spelletje een gruwelijke maar komische game over. De spelletjes zelf zijn stuk voor stuk goed uitgewerkt en ga je dood in het ene spel, ga je direct verder met het volgende. Zo blijft het tempo hoog en voelen de spelletjes fris.

Download Dumb Ways To Die 3 voor Android of voor iOS (gratis)

Noted

Een uitgebreide notitie-app speciaal voor het opnemen van bijvoorbeeld colleges of vergaderingen, terwijl je zelf ook notities maakt. Het handigste dat Noted doet is het koppelen van stukken geschreven tekst aan een bepaald moment in een audio-opname.

Zo kun je tijdens het opnemen maar ook naderhand makkelijk aangeven wat een belangrijk punt in een les of presentatie is. Zeker bij langere opnames kan je zo makkelijk terugvinden waar de meest boeiende stukken zitten, zonder dat je een heel bestand hoeft door te zoeken.

Dat markeren van audio gaat makkelijk: terwijl je opneemt of luistert hoef je tijdens een boeiend stuk enkel een nieuwe zin te beginnen met een hekje. De app koppelt daar automatisch de huidige positie van de audio-opname aan, noteert die tijd en je kan meteen verder typen door bijvoorbeeld met steekwoorden te vertellen waarom dat fragment de moeite waard is. Het fragment wordt zowel in de tekst als op de tijdlijn van de opname gemarkeerd, zodat je het later erg makkelijk kan terugvinden.

Daarna typ je net zo makkelijk verder al in een normale notitie-app. Noted ondersteunt links, afbeeldingen en filmpjes en je kan ook zelf in de app tekenen. Betalende gebruikers kunnen bovendien de kwaliteit van de opname per situatie bijstellen, om bijvoorbeeld in een echoënde collegezaal toch een goed hoorbare opname te krijgen.

Download Noted voor iOS (gratis)

KleptoCats 2

Een spel over kleptomane katten die portalen kunnen maken. De katten springen door een portaal, zijn een tijdje uit stelen en nemen de buit daarna mee naar huis. Een koddige en simpele opzet, maar net als het eerste deel vertelt ook KleptoCats 2 tussen de regels door een steeds vreemder verhaal.

In verschillende ruimtes kom je verschillende katten tegen, die allemaal kunnen teleporteren en allemaal met gestolen spullen terugkomen. Dat lijken soms gewoon maar spullen, maar vaak vertellen ze een deel van het achterliggende verhaal.

​Ook kun je puzzelstukjes verzamelen die uiteindelijk een portret vormen dat meer vertelt over een individuele kat. Ondertussen moet je de verschillende ruimtes van de katten ook schoon houden, en moet je katten voeren en aaien. Daarmee is KleptoCats 2 een soort hele uitgebreide, vreemde Tamagotchi-game, vol met vreemde geheimen. Net als bij het eerste deel wordt ook dit vervolg steeds aangevuld met nieuwe voorwerpen en op termijn ook nieuwe katten en ruimtes.

Download KleptoCats 2 voor Android of voor iOS (gratis)