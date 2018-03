Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

PUBG Mobile

Vorige week verscheen het populaire Fortnite voor mobiel en deze week volgde PlayerUnknown’s Battlegrounds voor Android en iOS. De games zijn vergelijkbaar in opzet, maar toch ook weer heel verschillend. Ook in PUBG worden honderd spelers boven een eiland gedropt en vliegen ze aan een parachute naar beneden, om daar op zoek te gaan naar wapens en uitrusting.

Terwijl spelers elkaar neerschieten of doodrijden, krimpt het speelbare gebied alsmaar. Wie buiten de grens staat valt af, en de overgebleven spelers hebben steeds minder ruimte. De speler die aan het eind als laatste overblijft, heeft gewonnen. In tegenstelling tot Fortnite is PUBG wel een stuk tactischer. Waar in het kleurrijke Fortnite de spelers haastig door het level stuiteren en gebouwen maken, is sluipen en goed opletten in PUBG een betere aanpak.

Daarmee duurt een potje PUBG wel vaak langer: Fortnite kan al met tien minuten voorbij zijn, met PUBG kan je zo een ruim half uur op jacht en op de vlucht zijn voor de laatste overgebleven spelers. Zelf gebouwen maken is er niet bij, en de omgevingen zijn realistischer, minder fel en dus vallen spelers een stuk minder op.

Nog een overeenkomst met Fortnite is hoe soepel ook PUBG op mobiel speelt, vrijwel hetzelfde als de 'grote' versie op Xbox One en pc. PUBG speelt prima met software-knoppen op het scherm, al zijn het er wel wat veel: schietknop, springen, kruipen, richten en herladen zitten allemaal vlak bij elkaar.

Ook lijkt het erop dat de mobiele versie van PUBG bots gebruikt, in tegenstelling tot vorige versies van de game. Die computergestuurde tegenstanders zijn een stuk makkelijker te vinden en verslaan dan menselijke spelers. Maar wie veel wint, wordt al snel ingedeeld met alleen maar menselijke spelers, voor echt uitdagende potjes.

Download PUBG Mobile voor Android of voor iOS (gratis)

Just a Line

Nieuwe Android-toestellen beschikken over Google's eigen augmentedreality-technologie ARCore. Bij augmented reality kun je virtuele dingen toevoegen aan de echte wereld. Om de mogelijkheden te testen, is Google een aantal experimenten begonnen.

Just a Line is zo'n experiment, en zo simpel en leuk dat iedereen het meteen begrijpt. Met de app teken je in het luchtledige, in drie dimensies. Teken bijvoorbeeld verderop een deur, loop vervolgens naar voren en je kan er zelf doorheen.

Just a Line kan de locatie van je tekeningen verrassend goed onthouden. Als je de camera wegdraait of ergens anders gaat staan, blijven de tekeningen in de lucht hangen of op de grond staan waar je ze in eerste instantie getekend hebt. En zo simpel als dat tekenen in drie dimensies is, zo groot zijn de mogelijkheden.

Met Just a Line kun je na het tekenen een foto of video van je scène maken, en die overal delen waar je maar wil. De app werkt op toestellen zoals de OnePlus 5, Zenfone AR, LG V30 en de Samsung Galaxy S8 en S9.

Download Just a Line voor Android (gratis)

Seek

De lente is officieel begonnen en dan kan het niet lang duren voor er overal om je heen weer planten gaan bloeien en dieren uit hun winterslaap ontwaken. Om te leren welke planten en dieren je allemaal tegenkomt, heeft iNaturalist de app Seek ontwikkeld. iNaturalist is al jaren een verzamelplaats waar natuurliefhebbers en wetenschappers foto's en de locatie van dieren delen.

De app Seek gebruikt onder meer die database van foto's en kunstmatige intelligentie om planten en dieren op foto's te herkennen. Dat werkt heel aardig, en de app geeft pas resultaat als 'ie het zeker weet. Maak een foto van een varen en de app vertelt je dat je inderdaad een orchidee ziet, een varen, een hommel of een eekhoorntje.

Alle planten en dieren die je bent tegengekomen kun je ook aan je verzameling toevoegen. Ook kan Seek op basis van je locatie zeggen welke planten en dieren je waarschijnlijk wel kan vinden in je omgeving. Daarvoor gebruikt de app ook weer de bestaande database van iNaturalist. Je kan zelf in de app aangeven of je je natuurfoto's wil delen met de database van iNaturalist, standaard gebeurt dat niet.

Download Seek voor iOS (gratis)