Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Fortnite

Fortnite is misschien wel de grootste game van dit moment. In sneltreinvaart heeft de gratis Battle Royale-modus van het spel de wereld veroverd. Logisch, want voor een gratis game heeft Fortnite een heleboel te bieden.

De insteek is simpel: honderd spelers worden onbewapend boven een eiland naar beneden gegooid, en zweven aan een soort vlieger naar beneden. Op het eiland liggen wapens verstopt, waarmee spelers op elkaar jagen. Ondertussen maakt een aanzwellende storm het speelbare deel van het eiland steeds kleiner. De laatste die overblijft, wint.

Spelers kunnen daarnaast zelf gebouwen maken, om zich voor anderen te verstoppen. Fortnite is razendsnel, kleurrijk en erg tactisch. Sinds deze week is de game ook op iOS speelbaar, maar wel in bètavorm en alleen wanneer je een uitnodiging hebt gekregen. Die uitnodiging kan op de site van ontwikkelaar Epic worden aangevraagd, ook kunnen vrienden elkaar uitnodigen.

Het gaat hier om de volledige versie van Fortnite. Ontwikkelaar Epic benadrukt dat het precies hetzelfde spel is als op de PS4, Xbox One en pc, met dezelfde levels, zelfde gameplay en dezelfde wekelijkse updates. De besturing gebeurt met touch-knoppen op het scherm, waarbij de game je op mobiel wel wat meer helpt met richten. Verder is het inderdaad dezelfde game, een hele prestatie om een spel van deze orde soepel op een mobieltje te kunnen spelen. Fortnite oogt en speelt geweldig.

Het grootste verschil met de andere versies is de visuele weergave van geluid. Een cirkel rond het personage laat zien waar schoten en voetstappen vandaan komen. Handig, want mobiele games worden vaak met het geluid uit gespeeld. Ontwikkelaar Epic zegt meer uitnodigingen uit te sturen als de server meer mensen aankan. Een Android-versie volgt later.

Download Fortnite voor iOS (gratis)

The F*cking Weather

Het is buiten kouder dan ooit voor eind maart. Nogal een tegenvaller voor wie zich stiekem al verheugde op de eerste terrasdagen. Voor de makers van The F*cking Weather hoeft het allemaal niet meer, en dus maakten ze een vage en nogal agressieve weer-app.

The F*cking Weather is erg strak ontworpen, klinkt alsof je Samuel L. Jackson vraat wat voor weer het is: met veel gevloek dus. Wat is er met de lucht aan de hand? 'Get the fucking sunglasses out!', zegt de app dan. Of met dit weer 'Fucking dismal'. De temperatuur: als het lekker is zie je hoeveel graden het is, zo niet dan zegt de app bij kou bijvoorbeeld: 'Time for frumpy clothes' of bij hitte: 'You're proboably going to be sweaty'.

De app zegt dingen over de bewolking, temperatuur, windsnelheid en neerslag. Dat is in de meeste gevallen veel minder precies dan technisch mogelijk is, maar in alle gevallen een stuk leuker. De app biedt een breed scala aan heetgebakerde beschrijvingen van het weer, en dat is precies wat we nu nodig hebben. Want als het lelijk koud is, wat maakt het dan uit hoe koud precies?

Download The F*cking Weather voor Android of voor iOS (gratis)

Evoland 2

Net als de eerste Evoland uit 2013 is dit tweede deel een hommage aan de geschiedenis van games. Dat begint met zwart-groene levels die rechtstreeks uit een Game Boy-game lijken te komen. Het volgende level heeft het uiterlijk van een Super Nintendo-spel, en verderop speel je opeens een variant van vechtspel Street Fighter en loop je in 3D door Zelda-achtige kerkers.

Die opzet is in Evoland 2 nog veel groter opgezet dan in het eerste deel. Daar liep je snel door de verschillende levels en stijlen heen. Evoland 2 is een stuk omvangrijker, maar nog even mooi gemaakt. Er wordt aan veel meer soorten games een hommage gebracht.

​

Het ene moment speel je een Super Mario World-achtige platformgame, het level daarna lijkt op Metroid en weer verderop schiet je door een level dat door Galaga is geïnspireerd. Overkoepeld speelt het spel als een Final Fantasy-achtige RPG, met allerlei personages, een party die met je meegaat en één duidelijk verhaal.

Knap is dat Evoland 2 voelt als één geheel, in plaats van een rits minigames. Alle verschillende onderdelen spelen zoals je de originele games misschien herinnert, en dat is knap gedaan. Naast de verschillende game-genres verwijst de game ook naar personages, verhalen en gebeurtenissen uit andere games.

Als gezegd maakt dat Evoland 2 wel een stuk omvangrijker dan het origineel. Wie dat nog niet gespeeld heeft, en geen zin heeft in een urenlange game, doet er goed aan om dat eerste deel te downloaden voor Android of voor iOS.

Download Evoland 2 voor iOS (7,88 euro)