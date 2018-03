YouTube-app krijgt donkere modus

De donkere modus wordt dinsdag uitgerold en is eerst alleen beschikbaar voor het besturingssysteem iOS. Gebruikers kunnen via de instellingen in hun app de optie 'Donker thema' aanschuiven.

Voor de Android-app is de donkere modus nu nog niet beschikbaar. Android-gebruikers kunnen YouTube "binnenkort" in een donkere modus zetten, aldus techwebsite The Verge. Wanneer het precies zover is, is onduidelijk.

Met de donkere modus worden witte kleuren ingeruild voor donkere kleuren, waardoor het gebruik van een smartphone bij weinig licht, zoals 's avonds, prettiger is. Bij sommige schermen kan de functie ook batterijbesparend werken.

In 2017 kreeg de desktopversie van YouTube al een donkere modus.