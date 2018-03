Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

De Sims Mobile

De Sims is één van de populairste gameseries, en één van de weinige games die ook volop gespeeld wordt door mensen die verder niet gamen. Daarmee leent de serie zich eigenlijk perfect voor type mobiele freemium-game dat op smartphones populair is onder mensen die verder nauwelijks spelletjes spelen. Zo'n game is De Sims Mobile dan ook precies geworden.

De game heeft alle bekende elementen van een Sims-game. Je kan personages maken en die op zeer veelzijdige manieren aanpassen. Daarna kun je ook tot in het detail een huis bouwen en aankleden en precies naar wens aanpassen. Daarna is je Sim klaar voor zijn leven, en daar verschil het spel met de grote Sims-games.

Waar de grote Sims-games de speler vrijlaten om zijn Sims allerlei kanten op te sturen, ga je in De Sims Mobile een uitgestippeld pad af. Een soort heel licht verhaal, waarbij je je Sim naar zijn werk moet sturen, sociaal contact laat maken en relaties laat aangaan.

Omdat het een freemium-game is, schuilt achter veel van de voortgang in het spel een timer of een valuta. Vaak moet je wachten, of betalen. Dat is inmiddels een bekend gegeven en afhankelijk van hoe je speelt is dat al dan niet vervelend. Gratis spelen kan, maar dan vooral als spelletje voor onderweg. Wie langer en intensiever wil spelen, ontkomt niet aan betalen om de wachttijd af te kopen.

Download De Sims Mobile voor Android of voor iOS (gratis)

Google Lens

Google Lens is een functie die tot nu toe exclusief te gebruiken was voor mensen met een Google Pixel-telefoon, die in Nederland officieel niet wordt verkocht. Sinds deze week zit de functie echter ook in Google Foto's voor Android, de iOS-app volgt binnenkort.

Google Lens is een extra knopje in de Foto's-app, waar een boel kracht achter schuilt. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan Lens allerlei dingen in foto's herkennen en er meer informatie over geven. Een foto van een bekend gebouw? Lens herkent het en geeft meer informatie. Een boek ergens in de achtergrond van een selfie? Lens weet welk boek het is, en waar je het kan kopen.

Lens herkent allerlei dingen, van het ras van honden op foto's tot adressen die ergens op de achtergrond staan. Zo kan je bijvoorbeeld makkelijk alle contactinfo op een kartonnen visitekaartje omtoveren tot een contact in je telefoon, zonder zelf te hoeven typen. Maak een foto van de info-sticker achterop een router en Lens maakt automatisch connectie met de wifi.

Dat werkt allemaal met zowel nieuwe als bestaande foto's. Google Lens wordt de komende weken uitgerold, het zou kunnen dat je de functie nog niet hebt, of dat de Google Foto's app op je telefoon nog geüpdatet moet worden.

Download Google Foto's met Lens voor Android (gratis)

Ingrecipe

Deze app is gemaakt door vier Nederlandse studenten die in één klap voedselverspilling willen tegengaan, en minder geld aan eten willen besteden. De oplossing is simpel: kijk in je voorraadkast en koelkast en typ wat je nog hebt in Ingrecipe.

​De app laat dan allerlei recepten zien die je kan maken met die ingrediënten. De recepten worden gesorteerd op hoeveel van de ingrediënten je kan gebruiken, en je ziet bovenaan elk recept handig staan wat je wel en niet meer hoeft te kopen. De app heeft ook een boodschappenlijstje, zodat je ingrediënten die je tekort komt alleen nog hoeft aan te tikken.

De app is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt het binnenkort makkelijker om de voorgestelde recepten te filteren op soort gerecht, vegetarisch of niet en aantal personen. Ook wordt het aanbod aan recepten steeds uitgebreid. Bovendien is de app gratis, waar vergelijkbare apps vaak om een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding vragen.

Download Ingrecipe voor Android of voor iOS (gratis)