Nieuwe app van Facebook-bedrijf verzamelt data van andere apps

De app heet Bolt App Lock en is te vinden in de Google Play Store, schrijft TechCrunch. Facebooks Onavo heeft de app gemaakt.

Met Bolt App Lock is het mogelijk om andere apps op een telefoon of tablet te vergrendelen, zodat anderen ze niet kunnen openen. Dat gebeurt met een pincode, patroon of op basis van een vingerafdruk.

TechCrunch wijst op de voorwaarden van de app. Daarin staat dat Onavo "informatie over je mobiele apparaat en apps die erop geïnstalleerd zijn" verzamelt. Die data wordt gedeeld met Facebook om "diensten en producten te verbeteren".

Onavo

Onavo kwam in februari in het nieuws. Zijn Onavo Protect-app moest data van gebruikers beschermen, maar deelde informatie met Facebook en diens advertentiepartners.

Bolt App Lock wordt in tegenstelling tot de VPN-app niet binnen de Facebook-app gepromoot. Volgens een woordvoerder van Facebook is de app een "kleinschalige test". In Nederland is de app niet beschikbaar.