Google Maps voegt Mario Kart aan routebepaling toe

Dat heeft Google bekendgemaakt.

Mario wordt vrijdag geleidelijk wereldwijd uitgerold in de Google Maps-app. Google en Nintendo vieren daarmee 'Mario Day'. Die dag valt op 10 maart, omdat die datum is af te korten naar 'MAR10'. Dat is als 'Mario' te lezen.

Gebruikers dienen de laatste versie van Google Maps voor Android of iOS te hebben gedownload. Vervolgens kan het standaard pijltje bij de routebepaling vervangen worden door Mario in een kart, via het gele vraagteken in de app.

Mario blijft een week beschikbaar in Google Maps.