Android P laat inactieve apps niet langer camera en microfoon afluisteren

Dat heeft Google op woensdag bekendgemaakt. De nieuwe privacymaatregel is onderdeel van Android P, een update die later dit jaar zal verschijnen.

"Om privacy te waarborgen, zal Android toegang tot de microfoon, camera en sensoren blokkeren als apps inactief zijn", aldus de zoekgigant in een bericht aan ontwikkelaars.

De nieuwe maatregel maakt het lastiger voor Android-apps om gebruikers te bespioneren. De microfoon en camera mogen alleen worden gebruikt als de app actief in gebruik is.

Android P

Android P zal voor ontwikkelaars een aantal technische verbeteringen en aanpassingen introduceren. Zo zullen schermen met een inkeping voor camera's en andere sensoren officieel worden ondersteund.

Het is nog niet bekend wanneer Android P zal worden uitgebracht. Vermoedelijk gebeurt dat in de loop van de zomer of herfst. Tijdens de Google IO-conferentie in mei zal het bedrijf meer details over de software-update bekendmaken.