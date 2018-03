Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Things 3.4

Things is één van de meest uitgebreide taken-apps voor iOS, die al eerder in deze rubriek is behandeld. In de nieuwste update heeft Things de mogelijkheid gekregen om zaken te automatiseren. Dat is handig voor ontwikkelaars van andere apps: zij kunnen het bijvoorbeeld mogelijk maken om een lijst die in de ene app is opgesteld, met de druk op een knop naar Things over te zetten.

Maar ook gebruikers zelf kunnen met de nieuwe opties aan de slag. Things-ontwikkelaar Cultured Code heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd waarin precies wordt uitgelegd hoe dat moet. De essentie daarvan is het terugbrengen van handelingen die meerdere stappen kosten, naar het indrukken van slechts één knop.

Daarvoor hoef je zelf geen programmeer-ervaring te hebben. Zo zijn er al tal van recepten voor Apple-app Workflow. Zo is er bijvoorbeeld dit recept voor het opstellen van een checklist die je vaker gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor een werkroutine of het inpakken van een koffer voor een reis. Vul de checklist éénmalig in, en je kan hem voortaan met één knop vanuit Workflow openen in Things.

De automatisering werkt bijvoorbeeld ook met tekstverwerker Drafts. Die app biedt bij het openen een leeg tekstveld, en die tekst kan later met een enkele knop naar een andere app worden gestuurd. In Drafts kunnen gebruikers nu een lijst tikken, daar een datum en tags aan toevoegen en dat geheel geformatteerd en wel openen in Things. De toevoeging klinkt misschien wat ingewikkeld, maar zorgt in de praktijk juist voor een veel simpeler en efficiënter gebruik van een toch al uitstekende app.

Download Things voor iOS (10,99 euro)

Dissembler

Een puzzelspelletje dat tot het uiterste blijft variëren op zijn eigen simpele principe. In Dissembler krijg je in elk level een vorm die opgesteld uit verschillende gekleurde vierkantjes. De bedoeling: om van elke kleur een groepje van drie of meer bij elkaar te krijgen.

​Dat doe je door het ene vierkantje met het andere te verwisselen, wat steeds vergezeld gaat van een prettige klik. In het begin is dat natuurlijk eenvoudig maar als snel worden de puzzels groter en ingewikkelder.

Waar je bij vroege puzzels eigenlijk nog weinig fout kan doen, zijn latere puzzels zo ingewikkeld dat er makkelijk een vlakje over kan blijven. Dan moet je soms wat langer nadenken en goed kijken, maar bovenal blijft Dissembler zelfs tijdens zijn moeilijke levels een rustgevende puzzelgame. Geen gestress, maar simpele puzzels die precies uitdagend genoeg zijn.

Download Dissembler voor iOS (3,49 euro)

Glitch Dash

Een vlotte endless-runner-game waarbij je geen personage bestuurt, maar de levels vanuit de eerste persoon bekijkt. Daarmee voelt de game een stuk meeslepender en sneller.

Je loopt steeds automatisch recht vooruit, terwijl het pad voor je plots naar links of rechts springt, er een obstakel boven of juist onder in beeld komt en gevaarlijke lasers en bijlen langs je pad zwaaien. Door snel naar links, rechts, boven of onderen te bewegen, moet moe je het zo lang mogelijk heelhuids volhouden.

Ook kom je regelmatig draai-tegels tegen, die het level een kwartslag draaien zodat het pad niet doodloopt. Je hebt steeds maar een fractie van een seconde om te reageren, wat Glitch Dash gepaard met het eerstepersoonsperspectief een bijzonder intensieve game maakt.

Download Glitch Dash voor Android (gratis)