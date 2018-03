Fitness-app Strava laat gebruikers omstreden locatiedeling uitschakelen

Strava kwam eind januari in het nieuws toen bleek dat de locatieinformatie van het bedrijf mogelijk geheime militaire locaties prijsgaf. Strava stelt kaarten samen waarop veelgebruikte fiets- en hardlooproutes worden getoond, bijvoorbeeld om overheden inzicht te geven in waar de infrastructuur verbeterd kan worden.

Hoewel die informatie anoniem is, valt er soms toch meer vanaf te leiden dan de bedoeling is. Zo liet de data activiteit zien op een vermeende CIA-basis in Somalië, op een vliegveld dat officieel is verlaten. Omdat Strava vooral in het westen wordt gebruikt, zijn sportlocaties van bijvoorbeeld Amerikanen in het Midden-Oosten door de app onbedoeld erg duidelijk te vinden.

Uitschakelen

Strava-gebruikers kunnen nu kiezen om hun locatiedata niet langer beschikbaar te stellen voor de kaarten van het bedrijf. Een nieuwe optie in het menu van de app geeft gebruikers de mogelijkheid om hun informatie terug te trekken.

Het bedrijf legt daarbij uit waar de informatie voor gebruikt wordt. Wel staat de optie standaard ingeschakeld, wie zijn locatie voor de geanonimiseerde kaarten wil verbergen moet de optie zelf uitschakelen.