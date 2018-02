ASN bank, RegioBank en SNS laten klanten rekeningen samenvoegen in app

Dat melden de drie banken woensdag in een gezamenlijke verklaring. De nieuwe functie is mogelijk, omdat de drie banken samenwerken onder één bankvergunning vanuit de Volksbank.

Gebruikers kunnen zelf de rekeningen samenvoegen in één app voor mobiel bankieren. De klant kan daarbij zelf kiezen in welke app dit gebeurt. Daardoor is het mogelijk om een rekening bij de ASN bank ook in te zien via de app van de SNS.

De functie werkt in alle apps van de drie banken hetzelfde. De app detecteert of gebruikers rekeningen bij twee of meer van de drie banken heeft.

Om de functie in te schakelen, gaan klanten naar instellingen. Daar verschijnt een schuifje, waarmee de functie ingeschakeld kan worden.

Vervolgens moet dit nog met de digipas bevestigd worden. Als de klant geen gebruik wil maken van de functie, dan hoeft de gebruiker niets te doen.

Het nieuwe schuifje in de apps van de ASN bank, RegioBank en SNS.

PSD2

Met de functionaliteit lopen de drie banken voor op de nieuwe betaalrichtlijn PSD2. Die richtlijn wordt vermoedelijk ergens in het voorjaar van kracht.

Klanten kunnen daardoor andere bedrijven en banken toegang geven tot hun online betaalrekening. Dit gebeurt altijd met een expliciete opdracht van de klant aan de bank.

​