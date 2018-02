Talpa komt met dagelijkse quiz via app

Spelers loggen op een bepaalde tijd in in de app, waarna zij moeten proberen om dertien quizvragen te beantwoorden. Alle deelnemers die niet het juiste antwoord geven, vallen die ronde af.

Uiteindelijk strijden de overgebleven deelnemers om een prijzenpot, die wordt verdeeld over alle deelnemers die de dertiende vraag ook juist beantwoorden. Hoe groot die prijzenpot gaat zijn, is noet niet bekend. Volgens een woordvoerder van Talpa gaat het om "een substantieel bedrag".

Elke werkdag

Wanneer Talpa precies met Lucky13 begint, is niet bekend. Ook kon de woordvoerder niets zeggen over het tijdstip dat de quiz van start gaat. Wel is duidelijk dat de quiz in een half uur tijd twee keer gespeeld wordt.

Zodra het spel start, zal die ook live te volgen zijn op televisiezender SBS6. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

De quiz wordt in ieder geval elke werkdag gespeeld. Mogelijk organiseert Talpa vanaf het begin of vanaf een later moment ook aanvullende quizzes, die niet op televisie worden uitgezonden.

HQ

In de Verenigde Staten bestaat een soortgelijke app al langer: HQ. De app is gemaakt door de bedenkers van de Vine, een inmiddels gestopte app om video's van zes seconden te maken.

De prijzenpot in HQ beslaat doorgaans enkele duizenden dollars. Het spel is om 21.00 uur en 03.00 uur Nederlandse tijd te spelen. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android.