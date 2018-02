Snapchat laat gebruikers Bitmoji-video's maken met vrienden

Het nieuwe filter, 3D Friendmoji Deluxe genaamd, maakt gebruik van zogeheten 3D Bitmoji. Dat zijn virtuele avatars van gebruikers die in de echte wereld geplaatst kunnen worden, zodat het lijkt alsof de virtuele personages bijvoorbeeld op een schoolplein staan.

Met het nieuwe filter wordt het ook mogelijk om de avatars van vrienden toe te voegen aan berichten op Snapchat.

Om de Friendmoji aan te maken, moeten gebruikers een gesprek starten met een vriend. Vervolgens is het mogelijk om via de 'direct antwoorden'-knop de camera te openen. Vanuit daar kunnen gebruikers de Friendmoji Lens openen en hun Bitmoji tegelijk in de echte wereld plaatsen.

Ook is het mogelijk om de gemaakte animatie te verplaatsen of rond te lopen om een andere achtergrond te krijgen. Als de animatie klaar is, kunnen gebruikers deze naar vrienden sturen of aan hun Snapchat Story toevoegen.

3D Friendmoji Deluxe is beschikbaar voor zowel de iOS- als Android-versie van Snapchat. Gebruikers hebben hier wel een Bitmoji voor nodig, evenals de speciale Bitmoji-app die gekoppeld moet zijn aan Snapchat.