Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Alto's Odyssey

Het vervolg op uitblinker Alto's Adventure uit 2015. In dit tweede deel bestuur je opnieuw snowboarder Alto terwijl die van heuvels glijdt en over obstakels moet springen. Daarbij heb je maar één knop: springen, die bij langer inhouden een salto maakt.

Alto's Odyssey is daarmee in essentie een zogenoemde endless runner, waarbij je zover mogelijk in het level probeert te komen zonder te crashen. Deze game onderscheid zich door zijn schitterende vormgeving. Alto's Odyssey heeft de besneeuwde bergen van Adventure ingewisseld voor de zandduinen van een prachtig ontworpen woestijn.

Het ontwerp en de sfeer maken dit spel. Tijdens het snowboarden zie je prachtige tempels aan de achtergrond voorbijgaan, gebergtes en dalen, bossen en vlaktes. Alles is steeds prachtig belicht, van een paarse avondzon tot een groenig licht tijdens een bliksemachtige ochtend. De toevoeging van een fotomodus komt daarom als geroepen. Toch moet Alto's Odyssey het vooral van die visuele pracht hebben. Wie het eerste deel al grijs heeft gespeeld, vindt in pure gameplay nauwelijks nieuwe uitdaging in dit vervolg.

Download Alto's Odyssey voor iOS (5,49 euro)

Anchor

Anchor is vaker in dit overzicht langsgekomen, maar is met de update naar versie 3.0 radicaal veranderd. Voorheen was Anchor een soort Snapchat of Instagram Stories voor audio. Mini-podcastjes van korte geluidsfragmenten waren 24 uur te beluisteren. Maar nu doet Anchor ook volledige podcasts, van het maken tot het verspreiden.

Met Anchor kun je in de app podcasts opnemen, met de microfoon van je telefoon, koptelefoon of een extern exemplaar. Je kan vrienden laten inbellen, naderhand makkelijk muziek en andere fragmenten toevoegen en het geheel monteren.

Podcasts kunnen daarna gedeeld worden via Apple Podcasts, Google Play Music, Stitcher en populaire apps als Pocket Casts en Overcast. Daarbij verzorgt Anchor de hosting gratis, en zonder dat dat voor de luisteraar te merken is.

Podcasts gemaakt in Anchor gedragen zich als elke andere podcast. En wie later besluit om met meer professionele apparatuur aan de slag te gaan, kan zijn podcasts via de site van Anchor nog steeds delen. Zelfs bestaande podcasts kunnen naar Anchor worden overgezet.

Download Anchor voor Android of voor iOS (gratis)

Mapapers

Fraaie satellietfoto's van landschappen recht van boven lenen zich goed als wallappers voor op telefoons. Helaas is de gemiddelde Nederlandse wijk vanaf boven bekeken niet altijd even fotogeniek.

Mapapers maakt het mogelijk om toch een fraaie wallapper van je eigen buurt, dorp of stad te maken. De toont wegen, water, gebouwen en land, die je allemaal in verschillende kleuren kan weergeven.

Mapapers heeft zelf een boel thema's die goed bij elkaar passen: blauwtinten met grijstinten, verschillende pasteltinten of lichtgroen op donkergroen. Maar je kan ook zelf de kleurstelling naar je hand zetten, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn en je zelfs van de saaiste plattegrond een kunststukje maakt.

Download Mapapers voor Android (1,09 euro)