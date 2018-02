Facebook Messenger laat gebruikers videogesprek omzetten in groepsgesprek

Dat meldt Facebook woensdag in een blogbericht. Tot nu toe moesten gebruikers van de app eerst ophangen en een groepschat aanmaken om met meerdere mensen te kunnen videobellen.

Gebruikers kunnen nu in een videogesprek op het scherm tikken en op de optie "voeg een persoon toe" klikken. Vervolgens is het mogelijk om de personen te kiezen die aan het gesprek toegevoegd moeten worden.

Nadat het videogesprek beëindigd is, is het mogelijk om te blijven chatten via de automatisch aangemaakte groepschat. De functionaliteit is direct beschikbaar in de laatste versie van Facebook Messenger voor iOS en Android.