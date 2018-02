Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Florence

Florence is geen game in de klassieke zin: het is eerder een verzameling minigames gemengd met een graphic novel. Die combinatie is bijzonder goed geslaagd, waardoor Florence een kleine, unieke beleving is geworden. Het spel draait om een meisje dat verliefd wordt op een jongen.

Dat verhaal is op zichzelf niet verrassend of opzienbarend, maar voor velen juist herkenbaar. Bijzonder is vooral de manier waarop Florence de kleine details van het verloop van een relatie overbrengt met kleine spelletjes.

Zonder te veel te verklappen: Florence is nooit ingewikkeld. Spelletjes bestaan uit het maken van kleine puzzeltjes, getekend in een fraaie en ontwapenende cartoon-stijl. Het spel laat zich ook het beste spelen met een koptelefoon op. De muziek van het spel is dynamisch en wordt luider en krachtiger naarmate je al puzzelend bijvoorbeeld steeds verliefder wordt.

Florence laat zich met een speelduur van een klein uurtje het beste in één ruk uitspelen. Dan heb je wel een heel bijzonder verhaal gespeeld. Florence laat de unieke kracht van games zien, en vertelt een verhaal haast zonder woorden zoals geen enkel ander medium dat had gekund.

Download Florence voor iOS (3,49 euro)

Thrive

We zitten steeds meer aan onze telefoon vastgegroeid en dat kan zijn nadelen hebben. Zeker omdat het moeilijk is het ding weg te leggen en ook te laten liggen. Elk binnenkomend bericht vraagt weer om aandacht. Thrive is gemaakt voor wie heel bewust even een offline-periode wil instellen zonder afgeleid te raken.

Met Thrive kun je zo'n ongestoorde periode starten en standaard alle notificaties van alle apps blokkeren. Maar je kan ook per app een limiet instellen: bijvoorbeeld 30 minuten per dag voor Facebook, een kwartier voor Snapchat en 20 minuten voor Instagram. Is de tijd op, dan gaat de app de rest van de dag op slot.

In de app zie je precies hoeveel tijd je op een dag met je telefoon bezig bent geweest. Misschien confronterend, maar ook een handige leidraad voor als je met de app die tijd wil minderen. Angst om dingen mis te lopen lost de app op met een berichtje naar vrienden tijdens je offline-periodes: 'Ik kan nu niet reageren, ik ben offline tot 13:00 uur'.

Met dat bericht hoopt Thrive de gebruiker gerust te stellen en de ontvanger wellicht te inspireren hetzelfde te doen. Want wat zou de ontvanger eigenlijk doen terwijl die niet met zijn telefoon bezig is? Natuurlijk kun je de beperkingen die je jezelf met Thrive oplegt ook net zo makkelijk weer omzeilen. De app biedt vooral alle handvatten om een smartphone-patroon te doorbreken voor wie dat ook zelf graag wil.

Download Thrive voor Android (gratis)

Moleskine Actions

Moleskine is bekend van de notitieboekjes, maar heeft zich ook al een tijdje op het vlak van apps begeven. Dat levert vaak prettige apps op, die dezelfde aantrekkingskracht hebben als de papieren boekjes. Moleskine Actions is een taken-app, die met goed gebruik van kleuren zowel goed laat ordenen als personaliseren.

Actions laat je lijsten maken, daar taken aan toewijzen en die taken weer plannen voor vandaag, morgen of een andere specifieke dag. Vooral het ordenen van de taken, of Actions, is daarbij prettig. Je kan zoveel lijsten maken als je zelf wil, en al die lijsten een andere kleur geven.

Taken die je aan zo'n lijst toevoegt krijgen dezelfde kleur, waardoor een dag-overzicht een stuk duidelijker en gezelliger oogt. Actions laat je makkelijk taken voor een bepaalde dag plannen, maar ook herhalende taken. Bovendien versleep je alles makkelijk, en plan je een taak met een veeg naar rechts opnieuw in. Een veeg naar links is uiteraard het afvinken van een taak.

Download Moleskine Actions voor iOS (gratis)