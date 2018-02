Tv-programma's binnenkort offline terug te zien via Ziggo Go

Dat heeft VodafoneZiggo bekendgemaakt in de kwartaalcijfers.

Offline kijken is op dit moment niet beschikbaar in de televisiedienst Ziggo Go. Het is onduidelijk wanneer de optie wordt toegevoegd. Een woordvoerder van het bedrijf zegt geen aanvullende informatie te hebben.

Voor Ziggo-klanten is het vooralsnog alleen mogelijk om op te nemen via de settopbox. Andere tv- en filmdiensten, zoals Netflix, bieden de mogelijkheid al langer om offline op mobiel te kijken.

Stijging

Ziggo Go telt inmiddels ruim 1.190.000 actieve gebruikers. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De Ziggo Go-dienst stelt klanten in staat om via computer, tablet of mobiel live naar programma's te kijken via een gekoppeld Ziggo-account.