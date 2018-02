Xbox-app voor iOS en Android voegt voice-chat toe

De functie is toegevoegd via een recente update voor zowel iOS als Android.

De partychat laat meerdere gebruikers tegelijk met elkaar praten, via gesproken communicatie of tekstberichten. Dat kon al via bijvoorbeeld de Xbox One, maar is als functie nu ook toegevoegd aan de mobiele Xbox-apps.

Gebruikers moeten wel aangemeld zijn bij Xbox Live, de online dienst van Microsoft. Dat geeft toegang tot de vriendenlijst, waarna een party kan worden gestart.

Partychat is bij de apps van concurrent PlayStation vooralsnog niet mogelijk. Wel kunnen gebruikers tekstberichten sturen naar elkaar.