Tinder krijgt optie die vrouwen enkel zelf eerste bericht laat sturen

Dat liet Match Group-directeur Mandy Ginsberg weten tegenover Marketwatch. Match Group is het moederbedrijf van Tinder.

De functie is vergelijkbaar met hoe concurrent Bumble werkt. In die app kunnen alleen vrouwen de eerste stap zetten nadat er een match is gemaakt.

De aankomende functie binnen Tinder kan aan of uitgezet worden. Vooralsnog kunnen alle Tinder-gebruikers elkaar vrij aanspreken, mits er een match is. "Het grote verschil is dat je mensen de keuze geeft en niet vertelt hoe ze het moeten benaderen", aldus Ginsberg.

Bij dating-app Bumble kunnen mannen enkel reageren op matches als zij al een bericht van hen hebben ontvangen. In een reactie tegenover Techcrunch liet Bumble weten dat het ieder bedrijf aanmoedigt "dat bedrijfsbeslissingen neemt die vrouwen kracht geeft".