Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Final Fantasy XV Pocket Edition

Final Fantasy is één van de bekendste rpg-series en het is niet voor het eerst dat zo'n game voor mobiel uitkomt. Toch is het dit keer net wat anders. Dit is namelijk de nieuwste Final Fantasy-game, die eind 2016 verscheen voor spelcomputers. Je krijgt hetzelfde verhaal met dezelfde personages en ingesproken stemmen, maar speciaal voor mobiel is er een ander uiterlijk en een andere manier van spelen.

Dat blijkt een goede keuze van ontwikkelaar Square Enix. Het cartooneske uiterlijk van deze mobiele versie leent zich veel beter voor het kleine scherm van een telefoon. De sterke personages uit Final Fantasy XV blijven ook als schattig klein poppetje overeind, en de spelwereld voelt nog net zo immens.

Omdat je geen controller hebt, is het vechtsysteem wat aangepast. Net als in de rest van de game tik je op de plekken waar je hoofdpersoon Noctis heen wil laten lopen, of op de vijand die je wil aanvallen. Door te vechten en quests te volbrengen stijg je in level en kom je verder in het spel.

De game is opgedeeld in tien hoofdstukken, waarbij je de eerste helemaal gratis kan proberen. De overige negen hoofdstukken kosten tussen de 1,09 en 3,99 euro per stuk. Voor alle hoofdstukken in één keer betaal je 21,99 euro. Vrij duur voor een mobiele game, maar je krijgt dan wel één van de beste console-rpg's van de laatste jaren, goed voor makkelijk 100 uur speelplezier en dat helemaal toegespitst op de smartphone. Wisselen tussen smartphone en tablet kan gelukkig ook: er is een cloud sync-functie beschikbaar.

Download Final Fantasy XV Pocket Edition voor Android of voor iOS (gratis)

VLC 3.0

Populaire videospeler VLC is nog altijd één van de beste manieren om video's in zo'n beetje alle formaten af te spelen. De nieuwste versie is uiterlijk niet zo veel veranderd, maar biedt wel een aantal fijne nieuwe functies.

Voorop staat ondersteuning voor Chromecast. Dat werkt zowel met video voor Chromecasts die aan een tv zitten, als met audio en Chromecast Audio. Bijzonder is dat dat zelfs werkt met soorten bestanden die eigenlijk niet door de Chromecast ondersteund worden. Zo bewijst VLC zich weer eens als veelzijdige alleskunner.

Ook kun je vanaf deze versie video's in HDR bekijken, als je toestel dat ondersteunt uiteraard. Video's in 360 graden zijn nu ook met VLC te bekijken. Zelfs video's in de gigantische 8K-resolutie zijn nu in VLC af te spelen, al komen die in de praktijk nog maar nauwelijks voor. VLC is open source-software, en het heeft de vrijwillige ontwikkelaars drie jaar gekost om tot deze nieuwe versie te komen.

Download VLC 3.0 voor Android of voor iOS (gratis)

Flitsmeister 7.0

Ooit begon Flitsmeister alleen als alarm voor flitspalen, controles en files. Ondertussen is het uitgegroeid tot een volledige navigatie-app. Met vorige versie van Flitsmeister kon je al routes plannen, maar deze nieuwe versie heeft voor het eerst ook gesproken instructies. Zo kan de dienst zich een stuk beter meten met zijn concurrenten.

​Ook is het ontwerp vernieuwd, mede om de kaart overzichtelijker te maken. Waarschuwingen, maximumsnelheden en aankomende flitspalen belemmeren nu mindrer het zicht op de kaart.

Daarnaast is het nog makkelijker geworden om melding te maken van files, mobiele en vaste flitspalen, trajectcontroles, wegwerkzaamheden, ongevallen en meer. Van tevoren kun je nu ook makkelijker bekijken welk van die dingen je eventueel op je route kan verwachten.

Download Flitsmeister 7.0 voor Android of voor iOS (gratis)