Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Red

Een originele puzzelgame van Belgische ontwikkelaar Bart Bonte. Red is een vervolg op de game Yellow en de insteek is hetzelfde. In elk level is het de bedoeling om het scherm helemaal rood te maken.

De manier waarop is elke keer uniek. De ene keer moet je zwarte blokjes in een bepaalde volgorde aantikken om ze rood te maken, de andere keer moet je memory met vormpjes spelen, een soort mini-Tetris oplossen of simpelweg de zwarte letters van het rode scherm gummen.

De puzzels zijn slim gevonden maar niet te ingewikkeld, lekker vlug en elke keer leuk om op te lossen. Red is geen gigantische breinbreker maar een leuke serie puzzels waarbij je steeds 'oh ja!' zal zeggen zodra je er eentje oplost.

Download Red voor Android of voor iOS (gratis)

Worm

Een videodienst die draait om de meest spectaculaire video's van extreme sports, vooral gemaakt met GoPro's en telefooncamera's. Zulke camera's nemen vaak video's op in 60 beeldjes per seconde, wat normaal gesproken zorgt voor een soepel en realistisch resultaat.

Worm gebruikt die zogenoemde framerate voor een ander doeleinde: slow motion. In de app kan je zelf bepalen welke stukken van video's je in slow motion wil zien. Druk simpelweg het scherm, en de video speelt vertraagd af.

Net als grote sociale media zoals Instagram, zijn ook de filmpjes in Worm in de regel kort. Dat maakt het leuk om een filmpje eerst normaal te bekijken, en de meest spectaculaire delen opnieuw door het scherm in te drukken.

Download Worm voor Android of voor iOS (gratis)

Daily

Zoveel mensen, zoveel taken-apps. Voor de één kan zijn planner niet genoeg opties hebben, de ander wil eigenlijk alleen maar een lijstje om taken op bij te houden. Daily heeft een fijne middenweg tussen simpel ontwerp en toch genoeg opties.

Daily heeft drie tabbladen waarop je taken kan toevoegen: Today, Daily en Soon. Daarmee maak je een simpele eerste schifting van dingen die je wil doen. Today zijn de taken van vandaag en op Daily hou je dingen bij die je elke dag wil doen, zoals gezond eten of voldoende bewegen. Onder de taak kun je de dagen kiezen waarop je wil dat de taak wordt herhaald.

In het tablad Soon zet je dingen voor de nabije toekomst. Vanuit Soon kun je taken makkelijk toevoegen aan de Today-tab. Meer doet de app niet, en precies daarom zou het voor veel mensen precies de goede taken-app kunnen zijn. Net iets veelzijdiger dan pen en papier, maar zeker niet te ingewikkeld.

Download Daily voor iOS (gratis)