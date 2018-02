Chat-app Telegram keert na tijdelijke verwijdering terug in App Store

Dat schrijft Telegram-oprichter Pavel Durov op Twitter.

De berichten-app was sinds woensdag niet meer in de App Store te vinden. Apple bracht Telegram op de hoogte dat er "ongepaste content beschikbaar is gemaakt aan gebruikers". Om welke inhoud het precies gaat, is niet bekend.

In de regels van Apple staat dat aanstootgevende content verboden is. "Apps die voornamelijk worden gebruikt voor pornografische content, pesterijen of fysieke bedreigingen, horen niet thuis in de App Store en worden zonder melding verwijderd", meldt Apple.

Het is niet duidelijk of Telegram als zo'n dienst werd gezien. Durov zei al dat de app slechts tijdelijk was gewist. "Zodra we aanpassingen hebben gedaan, verwachten we dat Telegram weer terugkomt in de App Store."

Donderdagavond werd de Telegram-app weer toegestaan in de App Store van Apple.