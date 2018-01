Groep experts vraagt Facebook te stoppen met chat-app voor kinderen

Dat schrijven de organisaties in een open brief richting Facebook-directeur Mark Zuckerberg. Daaronder zijn onder meer de Campaign for a Commercial-Free Childhood en Parents Across America.

De briefschrijvers willen dat Messenger Kids wordt stopgezet. Deze app is gericht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders bepalen wie de contacten van kinderen zijn, vervolgens kunnen ze chatten en videobellen. Advertenties ontbreken in de app.

De groep stelt dat kinderen onder de dertien nog niet klaar zijn om accounts op sociale media te hebben. Volgens de partijen vinden kinderen het te lastig om online relaties te onderhouden en hun privacy te beschermen.

Controle

Facebook zegt dat de app "ouders en kinderen helpt met chatten op een veiligere manier" en dat "ouders altijd controle houden" op wat de kinderen doen. De experts vinden het niet genoeg. "Messenger Kids lost niets op", schrijven ze. "Het trekt alleen kinderen aan die anders geen eigen account zouden hebben op sociale media."

Zelfs als de bescherming effectief is, heeft de app waarschijnlijk een negatieve impact op families en de maatschappij, claimt de brief. "Het normaliseert het gebruik van sociale media onder jonge kinderen en creëert een vorm van groepsdruk voor kinderen om een account te maken."

De app is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar voor iOS. Het is voor het eerst dat Facebook het voor kinderen onder de 13 jaar mogelijk maakt om een deel van zijn sociale netwerk te gebruiken.