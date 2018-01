Terugbetaalapp Tikkie heeft 2 miljoen gebruikers

Dat maakt ABN Amro op maandag bekend. Inmiddels zouden er wekelijks gemiddeld 440.000 betaalverzoeken via de app worden afgerekend.

Afgelopen december was de populairste maand voor de betaalapp. De drukste dag was op 30 december. Op die dag werden er 97.125 betaalverzoeken afgerekend. De app is sinds juni 2016 beschikbaar.

In augustus tikte de app voor het eerst de 1 miljoen gebruikers aan. Hoewel Tikkie is ontwikkeld door ABN Amro, is het ook mogelijk om met andere banken af te rekenen.