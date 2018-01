Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Thumper

Een ritmegame als geen ander, die in 2016 al veel lof oogstte op spelcomputers en pc. Nu is Thumper volledig speelbaar op iOS, en dat werkt verbazend goed. Als je uitlegt wat Thumper is, klinkt het wat vreemd. In de game bestuur je een glimmende kever die over een smalle baan door een soort psychedelische droomwereld raast.

Op die baan komen knoppen, obstakels, bochten en eindbazen langs. Om verder te komen moet je steeds precies op tijd drukken of vegen. Thumper rekent in fracties van een seconde, maar de muziek en de geluiden van het spel helpen je een handje. Op een touchscreen werkt de game gelukkig net zo goed als met de knoppen van een controller, waardoor het spel nog net zo strak reageert.

Tijdens Thumper klinkt steeds een ritme. Obstakels verschijnen op de maat van dat ritme op de baan en voegen een eigen ritme toe. Dat 'speel' je een seconde later eigenlijk gewoon na. Zonder muziek zou Thumper vrijwel onspeelbaar zijn, met muziek is het een game die je hele aandacht op een prachtige manier opeist.

Thumper is het mooist als je duim één lijkt te worden met het ritme: het spel is als geen ander gemaakt om in een flow terecht te komen. Het principe van 'druk precies op het ritme' doet dan wel denken aan populaire spellen als bijvoorbeeld Guitar Hero, de uitwerking van Thumper is radicaal anders en veel bevredigender.

Download Thumper voor iOS (5,49 euro)

Skyline

Foto's van landschappen kaarsrecht van boven zijn mooie wallappers. Dat hebben makers van gadgets en software ook in de gaten: standaard achtergrond op zowel Android als iOS is in de nieuwste versie zo'n fraaie foto vanuit de lucht. Maar hij is bij iedereen hetzelfde, een beetje saai.

Met Skyline zorg je ervoor dat je ook zo'n wallpaper hebt, maar dan steeds veranderend. De app gebruikt data van een satellietbedrijf om van je achtergrond een levende kaart te maken. Zo is je achtergrond altijd de plek waar je op dat moment bent. De foto's worden niet plat weergegeven, maar welvingen in het landschap komen omhoog waardoor alles er nog realistischer uit ziet.

Dat is op veel plekken in ons platte land niet zo te merken, en daarom is het fijn dat je ook andere plekken als wallpaper kan gebruiken. Kies de Grand Canyon, de Himalaya of de Alpen en je hebt een wat spectaculairder uitzicht. Tof is ook dat de kaarten zich niet beperken tot één scherm van je telefoon. Veeg je tussen verschillende beginschermen, dan veeg je ook in de breedte langs een kaart.

Download Skyline voor Android (1,99 euro)

DuckDuckGo Privacy Browser

DuckDuckGo is op de eerste plaats een zoekmachine, die zwaar de nadruk legt op privacy. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google, dat het zoekgedrag van gebruikers volgt. Waar Google de zoekresultaten steeds meer op de gebruiker toespitst, zijn ze bij DuckDuckGo altijd hetzelfde, voor iedereen.

Dat komt vooral omdat DuckDuckGo geen trackers gebruikt. Trackers volgen je internetgedrag, en zorgen er bijvoorbeeld voor dat je wekenlang wordt achtervolgd door reclames voor een bepaalde tv, net nadat je die tv in een webshop hebt bekeken.

Wie van zulk volgedrag niet gediend is, heeft aan de DuckDuckGo Privacy Browser een goede. De app geeft elke site die je bezoekt een rapportcijfer (Amerikaanse stijl), bijvoorbeeld een B. Druk op zo'n beoordeling en je ziet dat het originele cijfer vaak lager lag, maar dankzij de privacyfuncties van DuckDuckGo heb je geen last meer van onder andere die trackers.

DuckDuckGo Privacy Browser laat in een overzicht ook zien welke tracking-netwerken het heeft tegengehouden. Daar komen vaak zeer bekende namen als Google en Facebook in voor, waardoor je al snel beseft dat het blokkeren van die trackers niet zomaar een loos gebaar is. Als extra privacymaatregel heeft deze browser ook en grondige delete-functie. Druk op de vlam-knop en al je tabs worden gesloten en je geschiedenis wordt gewist.

Download DuckDuckGo Privacy Browser voor Android of voor iOS (gratis)